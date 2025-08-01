快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區一家五口在南橫公路墜谷事件進入第三天，搜救行動持續在雨勢與土石鬆動的險峻環境下進行。今日（1日）搜救隊伍一早重返現場，同時在中午也派出搜救犬加入，經過一整天的搜救之後，目前最新進展曝光。

▲1日中午開始搜救犬加入協尋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

昨日所尋獲的腳掌殘骸，已由搜救人員進行打包封存，並送交鑑識單位進行身分比對；同時，今日也在距離車體不遠處發現一塊疑似人體髖關節部位的骨骸，同樣完成包裹送驗。搜救現場氣氛凝重，所有參與人員皆小心翼翼，避免破壞可能殘留的痕跡與線索。

▲現場發現疑似墜谷車體，消防人員持續開挖。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場發現疑似墜谷車體，消防人員持續開挖。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，在車體周邊地區也陸續尋獲疑似罹難者生前所穿著的拖鞋、衣物等物件，目前已由警方協助家屬辨識確認，至於車輛本身的搜尋進度，經過連日搶挖與土石清理，整體車體已開挖約九成。然而，截至今日傍晚收隊前，車內仍未發現任何遺體或明確人跡。

根據知情人士透露研判，不排除車內人員極有可能在墜落瞬間被拋出，或是遭山坡土石掩埋，搜救人員正針對車輛周邊與下方持續擴大範圍搜尋。目前搜救任務，面對山區難測氣候與複雜地形，前線指揮官強調會在確保人員安全的前提下，全力將其餘失聯者找回。