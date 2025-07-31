民進黨市議員喊「普發現金1.6萬」　新北市府回應了

▲新北市議員提議普發現金1.6萬元，市政府回應「新北累計虧損887億」。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨新北市議員卓冠廷31日在臨時會提議，新北市十年來稅課超收達663.47億元，要求普發1萬6000元。對此，新北市政府表示，市府截至去年底累計虧損達到887議元，跟中央有累計賸餘8385億元不同，更何況還有940億元的長期債務。

卓冠廷表示，他已經與新北市議員同僚山田摩衣、林銘仁、陳乃瑜、李宇翔、黃淑君、陳啟能等人共同預先準備好提案文字，主張普發現金1萬6000元，將在新北市議會臨時會正式提案，

卓冠廷指出，依新北市總預算及總決算資料比對統計本市稅課收入超收情形，自2015年起至2024年，十年來稅課超收達663.47億。若僅依本市地方稅課徵超徵情形，依《新北市稅捐統計年報》之統計，自2015年起至2024年，十年來稅捐超徵亦達277.08億。同份報告更表明因市府推動多項招商政策、促進產業發展，使本市稅收實徵淨額在2019年首度突破600億、2024年更創下史上新高淨額672.39億。

卓冠廷又指出，除此之外，2024年12月20日立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，依財政部設算本市預計獲配統籌分配款將增加374億元。

卓冠廷說，為順應超收稅額「還稅於民」、經濟成果「與民共享」之主流民意，請新北市政府研議推動普發本市約400萬人口現金16000元；其所需費用約640億餘，依過去十年超收之稅課收入超過660億，已綽綽有餘；若再計統籌分配稅款未來多拿374億，更有餘裕，建請研議。

對此，新北市政府回應，新北截至2024年底累計虧損887億元，跟中央有累計賸餘8385億元不同，更何況新北還有940億元的長期債務，並強調預算書不能只看歲入不看歲出，且《財劃法》修正案通過後的錢目前仍未撥給地方。