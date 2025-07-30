北市扣除債務每人可拿1.1萬　許淑華籲蔣萬安：從善如流發現金

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票在26日結束，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全面否決。而國民黨陣營選前操作普發現金1萬元，選後不僅網路上出現「討錢」聲浪，也有民代計算各縣市歲計賸餘能發多少給市民。北市議員許淑華指出，市長蔣萬安選前喊中央還稅於民，選後就應順應民意；她試算，扣除債務後，台北市民每人可獲1萬1千元，綠營北市議會黨團會討論提案。

蔣萬安今被問到普發現金一事時說，負責收所得稅的是中央，那應該要撥補地方補助款的也是中央，錢和責任都在中央身上，「但是現在苛扣地方的補助款，又要地方發錢，我想人民都在看民進黨這一次有沒有好好的真的在檢討，並且面對民意」。

許淑華說，在罷免案前，蔣萬安喊出中央還稅於民，如今選後北市5席立委撐過罷免，也算打了勝仗，代表民眾認同這項還稅於民。她試算，扣除蔣萬安任內需要償還的債務，仍有200多億，以北市人口249萬人計算，能普發給市民1萬1千元左右。

許淑華指出，這幾天民進黨北市議會黨團也會討論，看是要個別提案或是黨團提案，提案的話就跨越黨派，希望藍綠議員都加入，都能聽到市民的聲音。

大罷免投票26日結束後，網路上開始出現許多圖卡， 內容都是稱各地方政府超徵稅收、要還錢於民等，包括台北、新北、台中等，都有梗圖造謠稱是政府要發錢。

對此，國民黨團總召傅崐萁今表示，超徵稅收是還錢於民，財劃法修正是讓地方可以完成基礎建設，請民進黨側翼要讀點書，了解財劃法與稅收超徵的分別，不要用這種荒唐的方式，顯示出自己的水準。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則批，這個迴力鏢來的又急又快，過去立法院討論普發現金1萬元時，民進黨團就多次說明，包括歲計賸餘如何使用等法規規定，但藍白不聽就是不聽，用粗暴、罷免買票的思維來強推，現在有公民朋友提出倡議，希望地方政府要跟進，從這邊也可看出藍營的雙標。