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綠營喊地方超徵多少發多少　她酸：所以中央超徵1.8兆每人該發7萬8

▲普發現金4萬,假消息。（圖／民眾提供）

▲普發現金4萬不實圖卡遭散播。（圖／民眾提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，普發1萬被外界解讀是失敗原因之一，因此，民進黨近日猛攻藍營多數執政縣市稅收超徵，應該也還稅於民，社群平台也出現各縣市將普發現金的不實圖卡。對此，國民黨新北市議員江怡臻今（31日）以3重點回擊，她直言，按照民進黨論述邏輯，超徵多少就發多少，所以中央超徵1.8兆，除以全國2300萬人，應該要發7萬8。民進黨不要再廢話，普發1萬先發再說，民進黨就是輸不起又揣著明白裝法盲！

江怡臻表示，最近看到網路上一堆圖卡、側翼帶風向，說什麼「地方政府應該拿超徵稅收普發現金」。說真的，看到這種說法，忍不住要問一句，到底是真的不懂，還是裝傻？

江怡臻指出，第一，許多稅收都是地方政府努力促進經濟發展而來的，而成長最多是的國稅，例如所得稅、營業稅。這些錢多數都是中央拿走，大家多繳的稅大部分上繳國庫，而非市庫，現在中央不發，卻要地方發是什麼道理？

江怡臻指出，第二，截至去年底，新北累計虧損887億，與中央有累計賸餘8,385億元不同，新北甚至還有940億元的長期債務。而審計報告明確指出，新北市收支短絀48億526萬餘元，民進黨議員要提案普發現金1萬6，想必這些議員們得自掏腰包！

江怡臻大酸，按照民進黨論述邏輯，超徵多少就發多少，所以中央超徵1.8兆，除以全國2300萬人，應該要發7萬8。民進黨不要再廢話，普發1萬先發再說！

江怡臻提到，第三，更重要的是，這些「超收」依預算法及財政紀律法的精神，優先是要拿去還舊債、減少借錢，不是變成可自由運用的現金。像新北市，現在債務壓力就很大，很多支出都是舉債來因應，哪裡有多出來的錢可以說發就發？

江怡臻質疑，難道民進黨議員們不知道超徵的稅收不能隨意挪用、要優先拿去還債嗎？難道去了解《預算法》很困難嗎？這樣行為根本就只有法盲才做得出來。民進黨現在一邊拖延中央普發一萬元現金，一邊又轉頭丟鍋給地方政府，這不是卸責是什麼？

最後，江怡臻強調，地方財政早就被財政缺口壓得喘不過氣來，每年都還要看中央臉色爭補助款，財劃法情況不明、又被中央剋扣補助款，現在還要地方自己再挖錢出來發現金？民進黨就是輸不起又揣著明白裝法盲！

▼江怡臻回擊民進黨。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）

▲▼江怡臻回擊民進黨。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）

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