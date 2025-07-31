政策自己兌現！綠委點名藍執政縣市帶頭發錢　「不做就是詐騙」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍營打出普發1萬，被綠營解讀是大罷免遭完封原因之一， 據此，民進黨近日猛攻藍營多數執政縣市稅收都超徵，那也應如藍營所說要還稅於民。民進黨團幹事長吳思瑤今受訪說，如果藍白要求超徵還稅於民，北市府113年有高達539億賸餘，台北市長蔣萬安是否比照，北市民眾每人普發現金2萬元？綠委林楚茵也大酸，既然地方從中央拿了這麼多錢，再加上地方超徵，國民黨蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、張善政、傅氏夫妻將比中央政府更有錢，罷免過關就快發現金！國民黨愛喊「還稅於民」，藍白的政策自己兌現，國民黨執政縣市帶頭做，有錢又不發現金就是「詐騙不要臉」！

中市府昨針對網傳「台中近年超徵120億元」澄清，強調台中市長盧秀燕上任至今地方稅收短徵17億元，「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。對此，民進黨立委林楚茵今（31日）批評，中市府不讓人民知道市府稅收來源除了「地方稅」，還包括「國稅分成」和「統籌分配稅」，盧秀燕上任到去年底為止，總收入超過預算支出200億，「盧媽媽明明很有錢，偏要裝窮騙市民，沒鬼藏錢幹嘛？」既然地方從中央拿了這麼多錢，再加上地方超徵，國民黨的蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、張善政、傅氏夫妻將比中央政府更有錢，罷免過關就快發現金！

台中市政府昨日發布新聞稿表示，針對網路謠傳「台中近年超徵120億元」的說法，台中市政府嚴正澄清，從盧秀燕市長108年上任至113年，台中地方稅收預算共2,739億元，實徵數為2,722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元。所謂「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。

對此，民進黨立委林楚茵今日在社群平台發文指出，台中市府很有錢 ，說話說一半掩飾心虛。中市府昨發新聞稿說「地方稅收」短徵17億，中市府不想讓市民知道的是，市府的稅收來源包括「地方稅」、「國稅分成」和「統籌分配稅」，加上「被隱藏」的後面2項來源，台中市府從盧秀燕上任至去年底為止，總收入超過預算支出200億，「盧媽媽明明很有錢，偏要裝窮騙市民，沒鬼藏錢幹嘛？」

▼民進黨立委林楚茵指出，台中市府從盧秀燕上任至去年底為止，總收入超過預算支出200億。（圖／翻攝民進黨立委林楚茵臉書，下同）

「國民黨執政縣市錢好多，更惡劣的搶錢大法，國民黨不敢告訴你」，林楚茵說，去年藍白惡修《財劃法》後，地方的「國稅分成」及「統籌分配稅」都還會再增加，單單營業稅這項目分配比率從40%提升到100%，以今年預算為例，每年將從中央挖走3700多億。

林楚茵大酸，既然地方從中央拿了這麼多錢，再加上地方超徵，國民黨的蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、張善政、傅氏夫妻將比中央政府更有錢，罷免過關就快發現金！國民黨愛喊「還稅於民」，藍白的政策自己兌現，國民黨執政縣市帶頭做，有錢又不發現金就是「詐騙不要臉」！

而民進黨團幹事長吳思瑤今日受訪則說，自己早在7月就清楚多次論述普發現金不合理處。如果藍白要求超徵還稅於民，從113年度台北市決算看到，北市府高達539億賸餘，台北市長蔣萬安是否比照，北市民眾每人普發現金2萬元？希望讓藍白好好思考，累計賸餘在預算制度上應當如何合理運用，還是簡化為民粹發現金。

吳思瑤也說，這段時間藍白視於無物，國民黨立委徐巧芯還點名她回去選市議員，「現在全台各地市議員站出來」，大家用同樣標準檢視各縣市政府累計賸餘或超徵稅收，「盧媽媽妳要發給市民4萬，蔣萬安2萬塊，花蓮可能花到5萬，這不過是用你的魔法對付你」，不過是現世報、迴力鏢，請藍白不要雙標。

▼民進黨團幹事長吳思瑤說，大家用同樣標準檢視各縣市政府累計賸餘、超徵稅收，不過是用你的魔法對付你。（圖／記者李毓康攝）