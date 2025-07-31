陳智菡稱普發現金免舉債　主計總處駁：財源不足1006億

▲立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

行政院主計總處今（31）日發布最新說明，針對近期社會關注的「普發現金是否需要舉債」議題作出澄清，強調若依立法院通過的特別預算上限5450億元試算，目前財源尚不足1006億元，仍需透過舉債支應。此一說法，直接反駁了台灣民眾黨團主任陳智菡日前「不需舉債也能普發現金」的主張。

主計總處表示，113年度中央政府總決算經審計部審定後，累計可用歲計賸餘為8393億元。扣除新式戰機採購與疫後特別預算所移用的共3949億元後，剩餘4444億元。若再扣除「因應國際情勢強化經濟及民生國安韌性特別預算」上限5450億元，仍短缺1006億元，必須舉債。

對於外界以過往疫後特別預算執行情形類比的質疑，主計總處也說明，當年（111年度）政府預算編列之初已有歲計賸餘初估，方得部分改以賸餘支應；但目前114年度總預算尚在執行中，年度稅收也受到美國對等關稅等國際因素影響，存在不確定性，難以類推。

然而，民眾黨團主任陳智菡日前指控行政院刻意誤導輿論，強調若據審定總決算、特別預算與還本數據計算，實際上財源足以支應普發現金措施，無須舉債。她指出，113年度決算顯示歲計賸餘達8393億元，扣除特別預算移用後仍有4444億元，加上今年度預估賸餘至少2400億元，即便扣除5450億特別預算與1415億元法定還本，整體收支尚可打平。

陳智菡進一步質疑，卓榮泰院長口口聲聲強調財政紀律，卻忽略政府實際的預算執行落差，並批評行政院以「哭窮」之姿帶頭誤導民眾。她更以去年度疫情後普發6000元為例，指出當時雖先編列舉債，但最終並未動用借款，顯示政府有空間靈活調度財源。

