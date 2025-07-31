雲門戶外演出再臨台中　盧秀燕邀市民共賞《毛月亮》

▲雲門舞集戶外演出台中開跳，與市民共創夏日記憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

被國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外演出，再次來到台中！ 市長盧秀燕今（31）日出席記者會表示，8月9日晚間，在臺中市政府前廣場，雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍享譽國際的《毛月亮》，如一部壯麗史詩，以原始純粹的身體動力，釋放無可抑制的能量與野性。

市長盧秀燕說明，在台中市政府熱情邀請下，雲門將帶著精彩舞作再次來到台中演出，讓所有市民朋友不分年齡，都可以接觸舞蹈，體驗國際級演出，歡迎市民朋友前來參加這場夏日饗宴，共同創造獨一無二的文化記憶。

文化局表示，今年雲門戶外演出帶來《毛月亮》，由雲門舞集藝術總監鄭宗龍與冰島後搖滾樂團 Sigur Rós 合作，2019年編創、國家表演藝術中心三館委託創作，靈感源自俗稱「毛月亮」的天文現象「月暈」，結合人文科技及未來議題，透過大型LED的光影變化烘托舞作狂野的氛圍，已巡演至北美及歐洲數國並獲佳評如潮。

文化局說明，活動在8月9日晚上19時於市府前廣場辦理，將先由雲門舞集舞蹈教室，帶領大小朋友一起隨著音樂搖擺暖身，接著帶來精采演出，歡迎市民朋友呼朋引伴前來參加。文化局補充，暑假期間規劃許多精彩活動，8月2、3日港區藝術中心《港城藝陣:清水風華》，由妙璇舞蹈團等團帶來民俗藝陣、掌中劇、唸歌演出；另8月16、17日秋紅谷景觀生態公園《大開潘朵拉戲劇節》，由大開劇團等團帶來親子音樂劇、漫才喜劇演出，邀請市民朋友一起參與。

▲雲門舞集戶外演出回歸台中，鄭宗龍力作8/9登場。（圖／記者游瓊華翻攝）