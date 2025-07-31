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新書驚爆瑪格麗特公主「患隱疾」　竟與王太后有關

瑪格麗特公主（右）是伊莉莎白二世（左）的妹妹。（翻攝royal.uk）

▲瑪格麗特公主（右）是伊莉莎白二世（左）的妹妹。（圖／翻攝royal.uk）

圖文／鏡週刊

已故英國瑪格麗特公主（Princess Margaret）是已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的妹妹，一生璀璨多舛。近日一本新書提出驚人主張，稱瑪格麗特可能患有「胎兒酒精症候群」（Fetal Alcohol Syndrome, FAS），這可能與她的母親、英國王太后（The Queen Mother）懷孕期間的飲酒習慣有關。

根據《每日電訊報》報導，美國作家瑪麗爾席克雷斯特（Meryle Secrest）在9月9日將出版的新書《瑪格麗特公主與詛咒：皇室人生的探究》（Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life，暫譯）中，聲稱瑪格麗特患有胎兒酒精症候群，推測她可能罹患「隱性障礙」，不僅影響她的個性，也左右了她的一生走向。

根據美國權威性醫療機構「梅約診所」（Mayo Clinic）定義，胎兒酒精症候群是因胎兒在母體內暴露於酒精所導致的一種終身性疾病，會造成行為障礙、發展遲緩，部分患者還會出現明顯的外貌特徵。雖然瑪格麗特沒有典型的面部特徵，但席克雷斯特指出，她的情緒起伏劇烈、身形嬌小、學習困難、偏頭痛等症狀，都可能是FAS的表現。

年幼的瑪格麗特（左）、伊莉莎白（右）與母親王太后（中）。（翻攝The Royal Family臉書）

▲年幼的瑪格麗特（左）、伊莉莎白（右）與母親王太后（中）。（圖／翻攝The Royal Family臉書）

瑪格麗特於1930年出生，是英王喬治六世與王太后的次女，也是伊麗莎白二世的妹妹。胎兒酒精症候群一直到1973年才被正式定義，瑪格麗特出生時，醫學尚未認識這項疾病，因此即使王太后愛喝酒，也不會被醫師警告戒酒。

據傳，王太后在懷伊麗莎白時，曾對酒精感到反感，甚至在1925年的信中寫道：「一看到酒就想吐！太不可思議了！如果我無法恢復飲酒的能力，那將是場悲劇。」

不過，這本書並未聲稱伊麗莎白二世也受到相同影響，作者只聚焦於瑪格麗特，還引用美國醫師肯尼斯瓊斯（Dr. Kenneth Jones）對胎兒酒精症候群的研究，將伊麗莎白與瑪格麗特的成長經歷作比較。

瑪格莉特（右）和姊姊伊莉莎白（左）個性南轅北轍。（翻攝維基百科）

▲瑪格麗特（右）和姊姊伊莉莎白（左）個性南轅北轍。（圖／翻攝維基百科）

書中描述，瑪格麗特從小就被家人與保母形容為「調皮搗蛋、愛挑釁」，性格衝動、直言不諱，是讓人又愛又恨的孩子。長大後，瑪格麗特活躍於上流社交圈，外號「皇室叛軍」（Royal Rebel），打扮一身華麗、戀情多舛、個性奔放，與姊姊伊麗莎白嚴謹低調的形象形成強烈對比。

1960年，瑪格麗特嫁給攝影師安東尼阿姆斯壯瓊斯（Anthony Armstrong-Jones），最後因雙方傳出婚外情而破裂，據報道，瑪格麗特於1974年精神崩潰，兩人於1978年離婚。2002年，她因中風等健康問題辭世，享壽71歲。

儘管書中提出多項推論，但截至目前，並無醫學證據證實瑪格麗特公主確實患有胎兒酒精症候群。

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