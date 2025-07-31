Lofi Girl讀書8年「宣布畢業」！網：求開上班播放清單

▲Lofi Girl小女孩Jade過去一直伏案讀書、寫筆記，如今宣布畢業。（圖／翻攝lofigirl IG）

圖文／鏡週刊

那位低頭寫筆記、伴隨悠揚音樂的動畫女孩「Lofi Girl」，8年來成為無數人學習與放鬆的忠實陪伴。如今，這位「讀書女孩」正式宣布「畢業」，完成她的學業旅程，讓全球粉絲又驚又喜。

YouTube頻道「Lofi Girl」（前身為ChilledCow），2017年設立於法國，當年開啟「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」直播，搭配日式動畫風格的女孩「Jade」專注寫作業的場景，累計超過6.8億次觀看，創下YouTube最長直播紀錄。她的形象不僅是Lo-Fi音樂的代表，更成為網路文化符號，甚至被《Dazed》雜誌譽為疫情期間「社交距離的榜樣」。

7月30日，Lofi Girl在官方IG發布貼文：「girl i just graduado」（女孩，我剛畢業了），更附上一段動畫，可見Jade終於放下筆，手中的筆電寫著大大的「THE END」，還摘下耳機，穿上學士服、學士帽，笑容滿面，宣布完成學業。

▲讀書女孩Jade宣布畢業了。（圖／翻攝lofigirl IG）

網友們紛紛留言：「是時候來開『就業播放清單』啦」「她唸書的日子結束了，現在要成為上班族了」「我們真的就是一路看著妳長大的」「請推出『上班版Lofi Girl』，來陪我們度過每天上班的時光吧」「她比《GTA6》還早畢業」「現在就等妳的第2個學位囉。」

不過大家不用擔心，因為官方表示，Lofi Girl的YouTube直播間未受「畢業」影響，主直播「lofi hip hop radio」及其他直播如「synthwave radio」，依然24小時不間斷播放，繼續以熟悉的旋律和畫面陪伴大家。

回顧Lofi Girl的歷史，頻道曾因版權問題短暫中斷，例如2022年7月因錯誤申訴下架，但迅速恢復。如今，頻道音樂多由自家品牌Lofi Records提供。而這次Jade「畢業」，被認為是角色的劇情更新或創意行銷，而非直播終止。Lofi Girl過去也曾推出新角色，如2023年推出Lofi Boy，因此「畢業」可能代表新內容要到來，或許是新角色或音樂風格，令人期待。



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