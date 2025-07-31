花蓮農產征服美食界奧斯卡！蜜香紅茶獲三星殊榮、苦茶油與甜點也上榜英國美食大賞

▲2025英國美食大賞獲多項殊榮，「名鶴茶園」青農粘竣程製作的蜜香紅茶首次參賽即勇奪三星最高榮譽，再次證明花蓮不僅是自然風光之地，更是孕育世界級農產品的寶地。

生活中心／綜合報導

花蓮再次以卓越的茶葉與農產品品質，於2025年英國美食大賞（Great Taste Awards）榮獲佳績，茶葉、油品與加工食品等三大類別計有20件產品獲得星級評等。其中，「清風茶園」與「名鶴茶園」的蜜香紅茶勇奪三星最高榮譽，再次證明花蓮不僅是自然風光之地，更是孕育世界級農產品的寶地。

縣長徐榛蔚表示，英國美食大賞被譽為「美食界的奧斯卡獎」，由英國美食協會主辦，評審團包含國際知名主廚、營養師、食品專家與美食評論家等，每年吸引來自世界各地上萬件的參賽作品，競爭極為激烈，僅約2%的參賽品能獲得三星榮譽，是食品界的最高標章。今年花蓮總計有11家農友、20支產品獲獎肯定，分別為2款茶品獲得三星，7件參賽品項獲得二星，11件參賽品項獲得一星，成為台灣地區表現最亮眼的代表之一。

縣長徐榛蔚說明，花蓮茶葉類星光閃耀，蜜香紅茶品質獲世界認證。在茶葉類別中，「名鶴茶園」以「蜜香紅茶」榮獲三星評價，另有蜜香紅茶茶包二星、大葉綠茶、柚花香茶、大葉烏龍等作品皆獲一星肯定，顯示其多元化與穩定製茶品質。另一家同樣奪得三星的「清風茶園」，亦以「蜜香紅茶」脫穎而出，其柚花清茶也獲得一星佳績。

▲在2025年英國美食大賞（Great Taste Awards）中，花蓮的「清風茶園」也以「蜜香紅茶」榮獲三星評價。

▲▼「清風茶園」茶農謝茗遠繼去年榮獲日本世界綠茶大賽最高金賞獎榮譽，今年以蜜香紅茶勇奪2025英國美食大賞三星最高榮譽。

其他茶農也表現出色，「伊禾茶」以蜜香紅茶與金萱茶雙雙獲得一星；「朵栗栗農坊」的蜜香紅茶奪得二星肯定；「龍安製茶廠」的大葉烏龍亦成功入選獲得一星。值得一提的是，今年再次參賽的「露予莊園」以「芒種」與「秋賞」兩款茶品分別拿下一星與二星殊榮，延續去年三星佳績的實力。

新銳品牌「3030」以花草與茶的融合也深獲評審喜愛，其「芳香菊花茶」獲得二星、「柚花薰香烏龍」則拿下一星，展現花蓮茶飲創新能量。除了茶葉之外，花蓮在油品與加工食品類別也展現堅強實力。「朵栗栗農坊」與「花蓮市東一」皆以「苦茶油」獲得二星評價，說明花蓮不僅是茶葉重鎮，更是優質健康油品的產地。

加工食品方面，「九日良田」推出的「蜜香紅茶爆米花」深受評審喜愛，以創新風味融合傳統茶香，成功拿下二星獎項。「玉美軒（熊鶴麻糬）」的「紅豆羊羹」則以在地食材與細膩工藝獲得一星肯定。而「富里農會」以推廣地方米食文化為核心的「富里香后米」亦榜上有名，進一步拓展花蓮農產的國際知名度。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮連年於國際食品評鑑中取得佳績，靠的是茶農、農產業者與加工廠對品質的堅持與創新。能在全球數萬件參賽作品中脫穎而出，證明花蓮不僅具備得天獨厚的自然環境，更擁有深厚的農業技術與品牌潛力。

「花蓮茶葉的香氣層次細膩、尾韻清雅，苦茶油純淨天然，加工食品兼具創意與地方特色，這些都是代表台灣走向世界的最佳門票。」縣長並強調，在地農產品牌化、國際化，鼓勵農友參與各類國際評鑑，讓花蓮茶香、米香與在地風土的好滋味，持續在國際舞台上閃耀。

