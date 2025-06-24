「花現」臺灣工藝季花蓮展6/28華麗開展！文化創意交織一秒跌進編織宇宙

▲編者林淑鈴擅長多樣媒材，其中使用編織工藝技法延伸到許多大型創作。

生活中心／綜合報導

花蓮夏季最不容錯過的文化盛事，即將熱鬧登場！「花現：2025臺灣工藝季花蓮展」將於6/28(六)在花蓮縣運動休閒園區H棟(花蓮縣吉安鄉中山路一段195號，吉安舊菸廠)華麗開幕，邀請大家一起走進一場關於編、織與生活的精彩展覽。從傳統技藝到當代創作，從原民文化到創新品牌，多組在地工藝師與優質品牌齊聚一堂，帶來豐富的工藝作品與故事，更有藝術市集、講座與體驗活動等著大家親身參與。不只是展覽，更像是一場跨越世代與族群的編織派對，把花蓮多元的文化與創意通通串在一起。這個夏天，不妨就從這場結合歷史、創意與人情味的工藝展出發，重新認識花蓮，也讓生活多一點文化的溫度與驚喜！

▲工藝季展覽主海報。

編織共生的文化風景：花蓮工藝季精采開展

「花現：2025臺灣工藝季花蓮展」將於今(114)年6/28(六)上午10時於花蓮縣運動休閒園區H棟(花蓮縣吉安鄉中山路一段195號)盛大開幕。本展由花蓮縣文化局主辦，以編、織為核心主軸。從傳統技藝的深度耕耘、在地知識的創新轉化，一路延展至當代創作的多元豐富表現，完整呈現了花蓮工藝文化的深厚底蘊與創新活力。展覽匯聚花蓮在地工藝師及優質工藝品牌共35+1組，並結合藝術市集、講座與體驗活動，展現花蓮多元的生命力與軟實力。

花蓮獨特的地理與歷史背景，造就了多元文化的交會與融合。本次展覽深入探討花蓮編織所蘊含的「共生、韌性與創新」精神。不同族群（原住民族、閩客移民、新住民等）在花蓮這片土地上相互影響、學習，使編織技藝呈現出多元並存的樣貌，形成跨越文化邊界、共同創作的共生關係。編織不僅是技藝，更是族群文化傳承的載體。許多花蓮族群透過編織維繫文化認同、保存傳統智慧，展現強大的生命韌性，新社噶瑪蘭族的香蕉絲工藝與族群復振的連結即是最佳例證。在此基礎上，當代編織者不斷嘗試新材料、圖紋與用途，賦予編織藝術新的生命力，不管是創新品牌亦或是創作實驗的構思，吸引更多人認識並愛上獨屬於花蓮的編織文化。

▲文化部文化資產傳統編織國寶尤瑪達陸老師帶領學生從傳統之做到創作學習。

「花現」策展主軸：花蓮，就是一件宏大的編織作品

花蓮縣文化局表示，本次展覽以「發現花蓮近百年來以多樣材質製作的物件所呈現的文化史跡，看見傳承、家族與社群的生命交織」為核心策展概念，與專業策展團隊共同激盪創意火花，開創出獨特的展覽視角。展覽特別邀請家族世代同堂、集體共織，以及師徒相承的編織者，充分體現花蓮編織如同一幅由不同族群生命經驗共同編織而成的巨大織錦，充滿包容與生命力。深入了解，即是了解花蓮這片土地上多元而豐富的文化脈絡。策展人王昱心帶領團隊深入部落和社區，採訪編織者與花蓮品牌，記錄他們與編織的故事及其在生命中的意義。本次策展更將焦點重新聚焦於東臺灣近百年來以多樣材質製作的物件所呈現的文化史跡。這些展品及其背後的故事，生動地回應了人與編織的關係如何在當代社會中，填補精神匱乏，並展現出蓬勃的生命力。它們不僅是技藝的傳承，更是縫合差異、創造當代神話的過程，讓織布不再僅是傳承古老，而是在當下生活中不斷賦予新的意義、建構新的敘事，為現代人的生命提供精神錨點。

▲編者劉瑋Yakaw從祖父劉阿松的徒弟學習藤編，不僅須從取材開始學習還要了解傳統土地智慧。

▲苧麻纖維。

2025臺灣工藝季花蓮展：串聯全台，共築工藝島嶼

「臺灣工藝季」這項具有指標性意義的大型活動，是由國立臺灣工藝研究發展中心策劃提出，從文化、社會、知識、創意、地方及經濟等面向，回應臺灣工藝於當代的角色、觀念和價值，逐步建構臺灣工藝生態系。本次活動以全臺灣都是工藝季的概念，打破單點、節慶的短期活動模式，採接力、馬拉松長跑方式，於今(114)年6月至8月集結串聯全國，打造工藝漫遊亮點。此工藝盛會涵蓋範圍廣泛，從台灣本島的北部、中部、南部、東部四大區域，延伸至金門等離島地區，總計18個縣市、共38個文化場館共同參與，於暑期同步盛大展出。適逢吉安舊菸廠，目前為花蓮縣運動休閒園區，在花蓮縣政府努力整修下，於今年正式成為吉安鄉地區一個全新的文化場域，提供運動、教育與藝術活動使用，歡迎鄉親一起來探索花蓮文化的新景點。本展展至8月31日止，6月28日至29日及7月26日至27日另有精彩的藝術市集，歡迎關注活動官網及IG。

展覽名稱｜《花現：2025臺灣工藝季花蓮展》

展覽時間｜2025年6月28日(六)至8月31日(日)，週二～週日10：00～17：00

展覽地點｜花蓮縣運動休閒園區（花蓮縣吉安鄉中山路一段195號）

藝術市集｜6月28日～29日、7月26日～27日，15：00～21：00