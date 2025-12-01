　
生活

金曲靈魂嗓音Kumu Basaw姑慕·巴紹　以生命故事的歌聲感動FaliFali全場

金曲靈魂嗓音 Kumu Basaw 姑慕·巴紹以生命故事的歌聲感動 FaliFali 全場（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

以深沉靈魂嗓音獲得金曲獎肯定的 Kumu Basaw 姑慕·巴紹，11月29日於2025 FaliFali 音樂節 演出以族語與靈魂樂交織的獨特聲線征服現場觀眾，獲得熱烈掌聲與回應，成為當天最受矚目的表演之一。Kumu Basaw 姑慕·巴紹今年以首張族語專輯《Qrasun 格拉孫》拿下第 36 屆金曲獎「最佳原住民語歌手獎」，近期更在 Facebook 分享收到金音獎座照片時的心情，貼文真摯、令人動容，也讓這場 FaliFali 演出更具故事性。

真情告白：等待 30 年的音樂夢想終於實現
她在貼文中寫下：「早上收到經紀人傳來的金音獎座照片，心情百感交集。」回憶起小學六年級被媽媽帶往台北錄音，她以為機會就在眼前，卻不料這一等，就是 30 年。

「對很多人來說，我是剛出道的歌手，但其實我唱了很久。」多年來，她從教會詩班、駐唱、樂團主唱到擔任家家（JiaJia）合聲，從未停止歌唱。為專輯募資奔波、面對失落與匱乏，也是她真實走過的路。

金曲靈魂嗓音 Kumu Basaw 姑慕·巴紹以生命故事的歌聲感動 FaliFali 全場（圖／花蓮縣政府提供）

信仰成為支撐：從痛苦到恩典的 2025
她談到有段日子深夜淚流不止，覺得奔跑的道路太累。然而，她在信仰裡聽見溫柔提醒——「我必成就。」她寫道：「上帝的時間從不遲延，2025 年原來是最美好的時間。」並向過去的苦難與跌倒致謝：「為痛苦感謝，為失敗感謝，為這一切的豐盛恩典感謝。」

11／29 FaliFali 現場：母語 × 靈魂 × 文化的最強共鳴
在 11 月 29 日的 FaliFali 演出中，Kumu Basaw 以《Qrasun 格拉孫》多首族語創作揭開戶外舞台序幕。她渾厚嗓音搭配靈魂樂與古調元素，將文化與現代音樂完美融合，讓現場觀眾沉浸於她的生命故事中。

每段吟唱都像祈禱般穩定而溫暖，台下觀眾以掌聲、節奏聲、歡呼聲回應，氣氛一次比一次高漲。演出結束時，全場起立鼓掌，展現強烈支持。
 

