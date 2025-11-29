　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！13位部落頭目齊聚祈福、人潮湧進馬太林文化園區

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

▲2025 Fali Fali音樂節28日於花蓮玉里「馬太林文化園區」盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

2025 Fali Fali音樂節於28日在花蓮玉里的「馬太林文化園區」熱鬧登場。邁入第七年的活動今年從原本的兩天升級為三日三夜，全程免費入場，首日便吸引大批民眾湧入。開幕儀式由13位部落頭目共同祈福揭幕，傳統歌詠與祈願儀式充滿厚實的文化能量，象徵族人與土地的連結，也為這三天的盛會開啟祝福序章。

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

祈福儀式結束後，人潮瞬間湧入園區，無論是親子家庭、旅客、音樂愛好者或在地族人，都紛紛拍照打卡，現場洋溢著期待與歡騰氣氛。今年活動以「山海共唱、文化共融」為主軸，從音樂、藝術、市集到深度旅遊，打造最具縱谷chill的文化音樂節。

花蓮縣政府今年也特別將民間流傳的佚名歌曲〈193之歌〉重新改編，作為音樂節主題曲。原曲從下德武一路唱到安通，細緻描繪193線沿途風景與生活脈動。現場由樂手領唱、觀眾跟著吟和，歌聲在微風中緩緩擴散，讓人彷彿走進縱谷日常的山海景色中，氣氛溫暖而動人

主舞台氣氛從白天嗨到晚上　部落之夜唱響第一天高潮

開幕日以「部落之夜」為主題，演出內容融合傳統文化展演與當代音樂創作。多組原住民樂團、創作歌手輪番上台，歌聲在山谷間悠揚迴盪，觀眾隨節奏擺動、跟著吟唱，氣氛一路 high 到夜晚。

舞台燈光於黃昏亮起後，縱谷的夜空成了最天然的背景布幕，無論是族語歌曲、民謠、南島節奏或現代音樂，都讓人沉浸在被群山包圍的自然音場裡。觀眾邊聽邊錄影，現場不時掀起歡呼與合唱聲，熱情感染所有人。

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

市集×手作×在地藝術家　走進文化、走進生活的縱谷風景

Fali Fali不只是音樂節，也是文化與生活的展示場。今年集結各式在地攤位，包括原住民工藝、文創品牌、風味小吃….等攤位，吸引不少人邊逛邊拍照。

活動更邀請多位在地藝術家駐點展出，展區以木雕、編織、顏料與土地相互結合，呈現縱谷創作者的生命力。民眾能近距離欣賞創作，感受原文藝術文化的特色與溫度。

活動更規劃與193線沿途特色景點建議，鼓勵民眾以步行、單車或環保交通方式遊縱谷，一邊聽音樂、一邊感受稻浪、風聲與自然氣息。

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

營火晚會圍起最溫暖的夜　歌聲與火光共舞為首日畫下動人句點

夜幕降臨後，園區點起象徵團結的 營火，觀眾與表演者圍在火堆周圍，歌聲、笑聲與舞步交織，把屬於部落的熱情推至最高點。營火隨風搖曳，形成最自然也最療癒的燈光舞台。首日活動在火光與歌聲中落幕，但屬於 Fali Fali 的能量才剛開始。

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

活動連嗨三天　週六、週日節目更精彩　邀請民眾一同加入縱谷盛典

2025 Fali Fali音樂節將持續至11月30日，接下來還有「南島之夜」、「原聲之夜」等主題演出，包括多組樂團、創作歌手、文化展演、市集活動與藝術參與，內容更加多元、也更適合親子與旅遊族群。

鼓勵民眾利用週末假期，來花蓮走走、聽歌、喝杯在地小農飲品、逛市集、感受文化、圍著營火，享受縱谷山海帶來的療癒時光。「週末還沒規劃？快來Fali Fali一起玩！」

▲▼花蓮,2025 Fali Fali 音樂節,馬太林文化園區,文化,音樂,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

【活動資訊】
日期｜ 114/11/28（五）～11/30（日）
時間｜ 14:00－21:00
地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區
更多資訊｜ 花蓮 FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

 

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蒐查資料有異常！花蓮檢查馬太鞍溪堰塞湖19死真相

蒐查資料有異常！花蓮檢查馬太鞍溪堰塞湖19死真相

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，台灣花蓮地方檢察署已完成初階段資料蒐集和證據鞏固，且陸續傳喚相關人員，截至目前尚未對涉案人員做出強制處分。

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

超人回來了！花蓮大馬村長曬照報平安

超人回來了！花蓮大馬村長曬照報平安

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

關鍵字：

花蓮2025 Fali Fali 音樂節馬太林文化園區文化音樂原民

讀者迴響

