花蓮 Fali Fali音樂節圓滿落幕！破萬人次湧入馬太林　縱谷化身部落大舞台

生活中心／綜合報導

由花蓮縣政府主辦的第七屆 Fali Fali 音樂節在玉里鎮馬太林文化園區圓滿落幕 — 第三天活動吸引來自台灣本島及海外旅客大批湧入，整體三天活動參加人數創下新高，顯現 Fali Fali 音樂節作為縱谷原民文化與國際音樂藝術交流平台的強大號召力。

Fali Fali 自 11 月 28 日起連續三天，以「部落、南島、原聲」為三個主題，集結台灣原住民歌手、獨立樂團、國際樂團與新世代創作者，搭配在地藝術、深度旅遊路線、部落市集與環保永續理念，打造出融合文化、音樂與旅遊花東縱谷最chill的音樂盛會。

原聲之夜收官 多元音樂饗宴與部落文化完美交織

第三天「原聲之夜」主舞台匯聚多元音樂風格與族群聲音 — 包括來自在地的原住民族群歌手，以族語吟唱與現代編曲融合，展現深厚文化底蘊與現代感。亦有獨立樂團與跨界音樂人加入，多樣曲風讓現場聽眾身歷自然山林與都市節奏間的聲音穿越。在星空與山林環抱下，主舞台燈光亮起、音樂震撼，觀眾揮手合唱、隨節拍律動，濃厚的原民靈魂與現代音樂碰撞出令人難忘的夜。

音樂與藝術、市集、深度旅遊 — 三合一體驗 吸引旅客全日駐足

除了音樂，馬太林園區在第三天白天時段，同樣吸引大批旅客；園區內的部落市集聚集原民工藝、文創商品、小農農產與特色美食，讓民眾邊欣賞音樂、邊漫步選購。更有當地藝術家駐點創作、展覽作品，觀眾得以近距離感受創作過程，見證藝術與土地、文化的對話。

活動所規劃的兩條深度旅遊路線 — 「稻田餐桌 × 藝術導覽」與「環保永續減碳旅線」 — 依然持續運作。參與旅程的旅客沿著 193 縣道倚山傍水，穿梭村落、稻田與山野之間，享受自然風光與部落風土，讓音樂節不僅是聲音饗宴，更是身心靈的療癒與文化深耕之旅。

FaliFali 音樂節期待未來再續部落與自然的對話

隨著最後一首歌落幕、燈光暗下、夜空恢復寧靜，2025 Fali Fali 音樂節在open jam達到高潮後圓滿落幕，感謝所有參與的部落族人、音樂人、藝術家、志工及每一位旅客，讓這場盛會成為真實、熱烈、難忘的文化饗宴。

未來，花蓮縣政府將持續推動更多友善環境、尊重原民文化、兼具旅遊與藝術深度的活動。希望下屆 Fali Fali，再次與全世界喜愛土地、音樂與自然的人們相聚於縱谷之中，一起唱歌、一起夢想。