波音787引擎故障！美聯航高空喊Mayday求救　緊急洩油折返

▲ 美聯航波音客機飛行中出現引擎故障。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音787夢幻客機25日從華盛頓杜勒斯機場起飛後不久左引擎故障，機組員在5000英尺高空緊急發出Mayday求救訊號，所幸最終安全折返降落，機上乘客均平安無事。

綜合Metro等外媒，這架編號UA108的客機原定飛往德國慕尼黑，但在爬升至約5000英尺高度時，左引擎突然出現機械故障。機組員立即向塔台求救，並被引導至華盛頓西北方空域進行洩油作業。

通話錄音顯示，當時航空管制員詢問機師，「你們預計盤旋多久？是要洩油還是準備降落？」機師回應，「我們必須爬升到6000英尺並調整燃油。」隨後客機在6000英尺高度盤旋數分鐘傾倒燃油後，返回杜勒斯機場安全著陸。

美聯航發言人證實，「UA108班機在起飛後不久因機械問題返回華盛頓杜勒斯機場，飛機安全降落，所有乘客正常下機。該航班隨即取消，我們已為旅客安排替代航班。」

由於引擎故障，這架787客機不得不由地勤人員拖離跑道。飛行數據顯示，左引擎是在起飛後爬升時失效，目前這架飛機仍停放在機場接受工程師檢修。美國聯邦航空總署（FAA）預計對此次事件展開調查。

波音787夢幻客機安全紀錄近期備受關注，上月印度航空一架波音787自阿默達巴德機場起飛後雙引擎失效墜毀，造成機上及地面逾260人罹難。今年還曾發生衣索比亞航空787客機在飛行途中艙壓異常，迫使飛機緊急下降，過程中氧氣罩落下，落地後有7名乘客需接受治療。