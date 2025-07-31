　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音787引擎故障！美聯航高空喊Mayday求救　緊急洩油折返

▲▼美國聯合航空的波音客機近來接連爆發飛安事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美聯航波音客機飛行中出現引擎故障。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音787夢幻客機25日從華盛頓杜勒斯機場起飛後不久左引擎故障，機組員在5000英尺高空緊急發出Mayday求救訊號，所幸最終安全折返降落，機上乘客均平安無事。

綜合Metro等外媒，這架編號UA108的客機原定飛往德國慕尼黑，但在爬升至約5000英尺高度時，左引擎突然出現機械故障。機組員立即向塔台求救，並被引導至華盛頓西北方空域進行洩油作業。

通話錄音顯示，當時航空管制員詢問機師，「你們預計盤旋多久？是要洩油還是準備降落？」機師回應，「我們必須爬升到6000英尺並調整燃油。」隨後客機在6000英尺高度盤旋數分鐘傾倒燃油後，返回杜勒斯機場安全著陸。

美聯航發言人證實，「UA108班機在起飛後不久因機械問題返回華盛頓杜勒斯機場，飛機安全降落，所有乘客正常下機。該航班隨即取消，我們已為旅客安排替代航班。」

由於引擎故障，這架787客機不得不由地勤人員拖離跑道。飛行數據顯示，左引擎是在起飛後爬升時失效，目前這架飛機仍停放在機場接受工程師檢修。美國聯邦航空總署（FAA）預計對此次事件展開調查。

波音787夢幻客機安全紀錄近期備受關注，上月印度航空一架波音787自阿默達巴德機場起飛後雙引擎失效墜毀，造成機上及地面逾260人罹難。今年還曾發生衣索比亞航空787客機在飛行途中艙壓異常，迫使飛機緊急下降，過程中氧氣罩落下，落地後有7名乘客需接受治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／潘若迪露面揭沈玉琳現況！
民團提「菸價漲到400元」　吸菸人口預估減1/3
快訊／女公關相驗驚見「30處銳器傷」　割喉男2秒刺1刀
涉侵占眾量級3千多萬！　家寧媽：那是Andy給的「孝親費」
快訊／主動式ETF首檔配息了！　00982A配0.236元
獨／沈玉琳「心肺肝腎受損」疑血液疾病　今骨髓切片檢查
綠喊地方超徵多少發多少　她酸：中央超徵1.8兆每人該發7萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰柬衝突「觀光客嚇壞」！　泰國8天5000間訂房被取消

波音787引擎故障！美聯航高空喊Mayday求救　緊急洩油折返

新書驚爆瑪格麗特公主「患隱疾」　竟與王太后有關

日本17歲蛇蠍少女「設局仙人跳」！敲詐3男開房　得手30萬

台積電鬆口氣？美半導體關稅傳鎖定「成熟製程」　背後原因曝

川普關稅戰「重大事件」時間軸一覽！　8月1日各國等著接招

日本住持「強逼少女3P」！和警察聯手性侵　連拍12部猥褻片

賴清德快沒籌碼可談！　《彭博》專欄作家：川普只喜歡「贏家」

川普對等關稅8／1開徵！　各國最新稅率一次看

烏克蘭飛官是內鬼！洩F-16戰機位置　寫攻略助俄軍精準打擊

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

泰柬衝突「觀光客嚇壞」！　泰國8天5000間訂房被取消

波音787引擎故障！美聯航高空喊Mayday求救　緊急洩油折返

新書驚爆瑪格麗特公主「患隱疾」　竟與王太后有關

日本17歲蛇蠍少女「設局仙人跳」！敲詐3男開房　得手30萬

台積電鬆口氣？美半導體關稅傳鎖定「成熟製程」　背後原因曝

川普關稅戰「重大事件」時間軸一覽！　8月1日各國等著接招

日本住持「強逼少女3P」！和警察聯手性侵　連拍12部猥褻片

賴清德快沒籌碼可談！　《彭博》專欄作家：川普只喜歡「贏家」

川普對等關稅8／1開徵！　各國最新稅率一次看

烏克蘭飛官是內鬼！洩F-16戰機位置　寫攻略助俄軍精準打擊

台灣美食展明天登場　11家米其林必比登位置一次看

家寧一家陷官司！律師曝「談判破裂關鍵」教1招：本來可安享天年的

阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

雙北桃南5社宅招租！ 首推警消專案最低租金7800起

南橫路基消失釀墜谷「雨量直逼莫拉克」 1原因未預警封閉

成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

JOGUMAN首度進駐飯店！住房贈浴袍玩偶、眼罩大禮包　還能抽盲蛋

搭「紅眼班機」凌晨怎麼去機場？過來人推2方法：省錢又安全

「開發早死、不開發等死」　停車位暴增凸顯養地風再起

潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

俄羅斯8.7強震！日本「北海道到九州」升級海嘯警報

國際熱門新聞

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

川普將簽政令　對未達協議國家祭更高關稅

川普與中談判　恐在台灣議題讓步

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

賴清德快沒籌碼可談　彭博：川普只喜歡贏家

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

海底傳怪聲？4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」

俄8.8強震後　克柳切夫火山噴發！

日本OL太甜美全球爆紅　馬斯克也轉發

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」乘客碼頭狂奔

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

奧運金牌離世　長眠5000多公尺高山

更多熱門

相關新聞

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

印度航空AI171航班6月12日在起飛後不久墜毀於阿默達巴德市住宅區，釀成260人死亡的嚴重空難，包括機上241名乘客及機組人員以及地面19名居民，被視為全球10年來最嚴重的空難。先前有傳聞指出，機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）疑似有心理問題，並且主動關閉飛機引擎的燃油供應。如今更有媒體報導，他曾經要求住家公寓的警衛「幫忙照顧父親」，引起討論。

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

關鍵字：

美聯航波音787引擎故障緊急返航安全紀錄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面