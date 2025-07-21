　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印航機長切斷燃油奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

▲▼ 罹難的印度航空正副機長。（圖／翻攝自臉書）

▲罹難的印度航空機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）與副機師孔德（Clive Kunder）。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／綜合報導

印度航空AI171航班6月12日在起飛後不久墜毀於阿默達巴德市住宅區，釀成260人死亡的嚴重空難，包括機上241名乘客及機組人員以及地面19名居民，被視為全球10年來最嚴重的空難。先前有傳聞指出，機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）疑似有心理問題，並且主動關閉飛機引擎的燃油供應。如今更有媒體報導，他曾經要求住家公寓的警衛「幫忙照顧父親」，引起討論。

根據印度航空事故調查局（AAIB）發布的初步報告，失事原因是波音787客機2具引擎的燃油開關在飛機起飛後突然被關閉，導致飛機失控墜毀。當時曾有外媒報導指出，機長薩柏瓦爾可能因心理健康問題影響而做出不當操作。

《華爾街日報》7月16日引述知情人士透露，美國官員根據座艙對話錄音初步推斷，薩柏瓦爾疑似手動切斷飛機發動機燃料供應，但此評估尚未列入正式文件中。

《每日電訊報》報導，事故發生前，56歲的薩柏瓦爾曾向他孟買住家公寓的警衛洛坎德（Sunil Lokhande）留下令人不安的交代。報導指，洛坎德回憶，薩柏瓦爾在出門前笑著對他說，「請幫忙照顧我爸爸，我很快就會回來。」而這也是洛坎德最後一次看到薩柏瓦爾，就像是最後訣別般的交代，也令人不禁聯想他的心理狀態是否已出現異常。

薩柏瓦爾的好友科哈爾（Kapil Kohal）表示，薩柏瓦爾是一名「內心柔軟的英雄」，但自從他的母親2022年去世後，他的情緒陷入低谷，甚至與妻子分居，搬至孟買陪伴90歲高齡的父親。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國第1個「判死刑」藝人！　31歲男星遭槍決
三字經飆罵賴清德　綠要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍
印航機長奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」
川普祭最恐怖關稅！　《經濟學人》點名台灣：面臨巨大衝擊
快訊／挺大罷免惹議　徐重仁再發聲澄清
「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「只要400美元就可以」　七寶媽上網賣7個月女兒給陌生男性侵

南韓極限暴雨第5天！洪患「18死、9失蹤」　父親帶全家露營慘罹難

險撞B-52轟炸機！美客機降落驚魂　機長「急轉彎救全機」網狂讚

下龍灣事故重演！泰觀光船「遇妖風翻覆」　女導遊頭部重創溺斃

印航機長切斷燃油奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

號碼被印尋貓T恤上　女每天「接十幾通來電」崩潰：貓一直在家

川普祭最恐怖關稅！　《經濟學人》點名台灣：面臨巨大衝擊

Coldplay演唱會偷情「新角度曝」！CEO緊貼熱吻女HR　全場看光

華郵直指日本將迎「政治混亂期」！　揭敗選後果：影響美關稅談判

女兒薯條被搶走　恐怖爸「斬首處決海鷗」拎染血屍體趴趴走

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

「只要400美元就可以」　七寶媽上網賣7個月女兒給陌生男性侵

南韓極限暴雨第5天！洪患「18死、9失蹤」　父親帶全家露營慘罹難

險撞B-52轟炸機！美客機降落驚魂　機長「急轉彎救全機」網狂讚

下龍灣事故重演！泰觀光船「遇妖風翻覆」　女導遊頭部重創溺斃

印航機長切斷燃油奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

號碼被印尋貓T恤上　女每天「接十幾通來電」崩潰：貓一直在家

川普祭最恐怖關稅！　《經濟學人》點名台灣：面臨巨大衝擊

Coldplay演唱會偷情「新角度曝」！CEO緊貼熱吻女HR　全場看光

華郵直指日本將迎「政治混亂期」！　揭敗選後果：影響美關稅談判

女兒薯條被搶走　恐怖爸「斬首處決海鷗」拎染血屍體趴趴走

快訊／12:44花蓮近海規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

徐重仁挺大罷免！綠：產業界憂心忡忡　藍白暴走到大家無法容忍

玩笑開過火！把粉絲取名為「春藥」　《與神同行》影帝道歉了

台新金、新光金7／24完成合併　新壽副董員工信：更好的起點

蘇亞雷斯火力全開連2戰雙響砲　響尾蛇橫掃紅雀重返5成勝率

民間版關稅衝擊影響評估曝！3產業成最大受災戶　5%廠商開始裁員

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

林國成三字經飆罵賴清德　民進黨要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

「只要400美元就可以」　七寶媽上網賣7個月女兒給陌生男性侵

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

國際熱門新聞

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

千人換妻趴嗨翻3天2夜　英鎮民崩潰

女高中生遭老師色誘「在床上獎勵妳」！

川普祭最恐怖關稅　《經濟學人》點名台灣

越南下龍灣船難35死！雷暴來襲瞬間翻船

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

自民黨參院選恐歷史慘敗！石破茂不辭

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

俄羅斯強震搖晃畫面曝光　警報聲大響

川普籲加碼援台　撥款10億美元強化嚇阻力

57歲蓮舫再戰政壇！一開票就當選

美眾院通過2026財年國防撥款　對台軍援147億元

更多熱門

相關新聞

濟航空難責任甩鍋！家屬氣炸　官方報告喊卡

濟航空難責任甩鍋！家屬氣炸　官方報告喊卡

南韓原訂19日公開濟州航空（Jeju Air）空難調查中期報告，結果罹難者家屬質疑報告內容過於草率，甚至有「推卸責任」之嫌，情緒激動闖入現場，導致官方臨時取消記者會。

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

「最危險鳥類」暴增　日本警告機場當心鳥擊

「最危險鳥類」暴增　日本警告機場當心鳥擊

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

2機險相撞！　中國航空詭異爬升

2機險相撞！　中國航空詭異爬升

關鍵字：

印度航空空難機長異常波音787

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

正妹物理老師進軍AV界

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」

可能有新颱風　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面