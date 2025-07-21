印航機長切斷燃油奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

▲罹難的印度航空機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）與副機師孔德（Clive Kunder）。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／綜合報導

印度航空AI171航班6月12日在起飛後不久墜毀於阿默達巴德市住宅區，釀成260人死亡的嚴重空難，包括機上241名乘客及機組人員以及地面19名居民，被視為全球10年來最嚴重的空難。先前有傳聞指出，機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）疑似有心理問題，並且主動關閉飛機引擎的燃油供應。如今更有媒體報導，他曾經要求住家公寓的警衛「幫忙照顧父親」，引起討論。

根據印度航空事故調查局（AAIB）發布的初步報告，失事原因是波音787客機2具引擎的燃油開關在飛機起飛後突然被關閉，導致飛機失控墜毀。當時曾有外媒報導指出，機長薩柏瓦爾可能因心理健康問題影響而做出不當操作。

《華爾街日報》7月16日引述知情人士透露，美國官員根據座艙對話錄音初步推斷，薩柏瓦爾疑似手動切斷飛機發動機燃料供應，但此評估尚未列入正式文件中。

《每日電訊報》報導，事故發生前，56歲的薩柏瓦爾曾向他孟買住家公寓的警衛洛坎德（Sunil Lokhande）留下令人不安的交代。報導指，洛坎德回憶，薩柏瓦爾在出門前笑著對他說，「請幫忙照顧我爸爸，我很快就會回來。」而這也是洛坎德最後一次看到薩柏瓦爾，就像是最後訣別般的交代，也令人不禁聯想他的心理狀態是否已出現異常。

薩柏瓦爾的好友科哈爾（Kapil Kohal）表示，薩柏瓦爾是一名「內心柔軟的英雄」，但自從他的母親2022年去世後，他的情緒陷入低谷，甚至與妻子分居，搬至孟買陪伴90歲高齡的父親。