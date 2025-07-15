印航空難奪260命！　印度、南韓下令檢查波音「燃油開關鎖」

▲ 客機撞上醫學院宿舍，造成機上及地面260人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空AI171航班空難造成260人罹難，初步調查報告顯示，這架波音787夢幻客機2部引擎的燃油開關系統在起飛短短3秒後被切斷。報告出爐後印度民航當局下令境內所有航空公司，檢查旗下波音客機燃油開關系統，南韓當局也發布類似檢查令。

綜合《衛報》等外媒，印度民航總局（DGCA）表示，在多家國內外航空公司陸續自主啟動檢查作業後，當局正式要求檢驗波音787及737等機型的燃油開關鎖定裝置。南韓國土交通部也表示，將要求國內營運波音客機的所有航空公司執行類似檢查程序。

消息人士透露，印度航空集團已於上周末開始檢查旗下波音機隊，目前已完成檢驗約半數787客機與幾乎所有737客機，暫未發現異常。

根據印度航空事故調查局12日公布的初步報告，失事客機駕駛艙語音紀錄顯示，其中一名機師詢問另一名機師「為什麼切斷燃油？」對方回應「我沒有這麼做」。儘管兩人隨後重新打開開關，啟動燃油供應，但飛機已因高度過低、速度不足而無法挽回。

報告也引述美國聯邦航空總署（FAA）2018年發布的公告，建議檢查包括787在內的多款波音機型燃油開關鎖定功能，確保不會誤觸。但這份公告屬建議性質，並未強制執行。

印度商業飛行員協會（ICPA）不滿外界猜測機師蓄意切斷燃油，強調「現階段這種說法毫無根據」。印航執行長威爾遜（Campbell Wilson）14日也在內部備忘錄中呼籲員工避免過早下定論，「調查仍在進行中」。

但曾駕駛波音787在內多款機型的前航空公司機長喬丹諾（Steve Giordano）認為燃油供應確實是被人為關閉，並非機械故障，但也非蓄意行為，「我只是相信開關是被人的手移動的。」