快訊／印航260死空難最新錄音曝！　機長「切斷燃油」害空中熄火

▲印度航空AI171班機墜毀。圖為飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度航空AI171航班上月發生致命空難導致260人死亡，最新調查出現關鍵進展。消息人士指出，黑盒子錄音顯示，機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal） 在起飛後不久，曾親手將控制兩具引擎燃油供應的開關切至「切斷」位置，可能直接導致飛機在空中熄火。

《華爾街日報》引述知情人士報導，駕駛艙錄音捕捉到兩名飛行員的對話顯示，副機師坤德（Clive Kunder） 驚訝追問，「為什麼在剛爬升離開跑道後，就把開關轉到『切斷』（cutoff）位置？」當時駕駛艙內的氣氛明顯緊繃，副機師語氣帶著慌亂，但機長卻顯得冷靜。

《路透社》指出，機長薩巴瓦爾累積飛行時數為1萬5638小時，副機師坤德則為3403小時。

印度航空事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau） 公布的初步報告也指出，當地時間6月12日下午，一架從印度飛往英國的印度航空波音787-8型客機，於古吉拉特邦（Gujarat）艾哈邁達巴德（Ahmedabad） 機場起飛後短短幾秒，兩台引擎的燃油開關幾乎同時從「運行」轉至「切斷」，導致燃料供應中斷，飛機高度快速下降。

報告補充，兩台引擎燃油供應被切斷的間隔時間僅約1秒，燃料中斷狀態持續大約10秒。雖然隨後開關被重新打開，嘗試重啟引擎，但此時飛機已無法立即恢復爬升。錄音中還記錄到，在引擎重啟過程中，駕駛艙內發出了「緊急求救信號」（Mayday）。

根據調查，這起事故造成機上與地面合計260人罹難，也是波音787機型首次發生致命空難。印度航空、印度民航總局（DGCA） 與波音公司目前尚未就調查內容對外回應。