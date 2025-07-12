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印航空難「錄音檔」曝光！機師驚問1句話　260人罹難

▲▼ 印度航空（Air India）AI171班機墜毀。圖為飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度航空（Air India）AI171班機墜毀導致260人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度航空（Air India）上月發生一起導致260人罹難的致命空難，初步調查報告出爐，內容指出飛機起飛短短3秒後，引擎的燃油切斷開關竟幾乎同步從「運行」被撥到「切斷」位置，導致引擎瞬間斷油，客機隨即失去推力並開始下墜，而機艙內機長、副機長的對話也在報告中曝光。

根據《路透社》報導，根據印度飛航事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau）11日公布的報告，該架波音（Boeing）787「夢幻客機」（Dreamliner）起飛不久便失去推力、快速下墜。

駕駛艙語音紀錄器（cockpit voice recorder）中可聽見一名機師詢問另一人「你為什麼關掉燃油供應？」對方則回應「我沒有動它」。不過，報告並未指出這段對話分別是由機長還是副機長說的，也沒有明確指出是誰在墜毀前發出Mayday求救訊號。

儘管現場發現兩具燃油開關在墜機後回到「運作中」位置，且疑似有重新點火的跡象，仍無法釐清開關跳轉原因。

航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）指出，目前最關鍵的問題是為何開關會以違反正常操作的方式被切換，「是自己跳的，還是被人為切換的？如果是人為，那為什麼要這樣做？」

另一位航空專家考克斯（John Cox）則表示，機師不太可能「不小心」碰到這個開關，「你不可能只是撞到它，它就跳了」，因為這個開關通常需要刻意操作才能切換。

▲▼印度航空波音787墜機。（圖／達志影像／美聯社）

▲空難發生後數日內尋獲的兩具黑盒子已在印度完成解讀。（圖／達志影像／美聯社）

報告指出，駕駛的兩名機師皆為資深噴射機駕駛，合計飛行時數達1萬9000小時，其中超過9000小時駕駛787機型。

印度飛航事故調查局表示，「在目前這階段的調查中，尚無需對波音787-8型客機及奇異（GE Aerospace）GEnx-1B型引擎的操作商或製造商提出任何建議或行動。」

此外，空難發生後數日內尋獲的兩具黑盒子已在印度完成解讀。黑盒子記錄飛行數據與駕駛艙語音，對釐清事故原因具有關鍵作用。依照國際慣例，完整調查報告預計一年內出爐。

這起事故也讓印度航空陷入前所未有的審視風暴。歐洲聯盟航空安全局（EASA）將調查其旗下低成本子公司印度快運航空（Air India Express）是否違規延遲更換A320機型引擎零件，甚至偽造合規文件。

此外，印度監管單位也針對印度航空多次違規警告，包括逃生滑梯檢查逾期及飛行員工時過長等問題。

對於報告內容，美國國家運輸安全委員會（NTSB）未發表評論。不過該會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）曾呼籲印度政府應秉持透明，確保航空安全資訊公開。

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