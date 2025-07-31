阻止美國稻米牛肉進入！南韓用「這項合作」交換　關稅成功降至15%

▲南韓禁止進口30個月齡以上的美國牛肉，美國畜牧業將此檢疫規定視為非關稅壁壘。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓終於和美國達成貿易協議，成功將對等關稅、汽車出口關稅稅率從25%下調至15%。同時，南韓「不會進一步」向美方開放稻米和美牛市場，與其他國家在談判結果呈現明顯不同，吸引外界關注。對此，南韓官員坦承，美國之所以在要求開放農產品與美牛進口的部分向南韓讓步，其主要大功臣是南韓所提的造船業合作方案。

《韓聯社》、《中央日報》、《News1》等韓媒針對關稅談判進行報導時，都在標題強調，南韓李在明政府向川普所提的「MASGA」（讓美國造船業再次偉大）合作方案，事實上對於成功降低關稅稅率、阻止向美國擴大開放稻米與30個月齡以上美牛進口上，發揮相當關鍵的作用，為南韓守住「不可妥協」的貿易談判紅線。

據悉，為了成功降低關稅稅率，南韓向美國提出挹注4500億美元的方案，包括貿易最終階段由李在明政府所提出的「MASGA」（1500億美元），和半導體、核電廠、蓄電池、生技產業領域投資（2000億美元），兩項投資合計為3500億美元，至於1000億美元則用於向美國購買液化天然氣（LNG）等能源。

▲川普高度評價南韓造船業，南韓向美國提出合作方案。（圖／達志影像）

報導指出，南韓向美國所挹注的3500億美元，其實相當於南韓去年國內生產毛額（GDP）的80%。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲於美東時間30日，在南韓駐美大使館針對談判結果召開記者會說明。他表示，日本在談判過程中向美國提議挹注5500億美元成立投資基金，而南韓所承諾的對美投資基金則為3500億美元，其實僅達日本的36%。

具潤哲認為，考量到南韓在經濟規模與對美貿易順差上皆與日本相當的情況，加上與承諾開放進口美國稻米的日本相比，南韓無須進一步開放進口美國稻米與30個月齡以上美牛，其實南韓取得相當不錯的談判結果。

▲南韓經濟副總理具潤哲在駐美大使館，針對關稅談判結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

具潤哲也提到，「今天能夠達成協議，最大的貢獻來自於政府向美國提出的『MASGA』（讓美國造船業再次偉大）項目，該項目根據我國企業的需求，實際上做為我方主導的業務推進，涵蓋造船業的整體範疇。川普總統也高度評價我國（南韓）造船業實力，他請求南韓全力推進，儘快展開美國國內造船作業。」

韓媒《News1》引述專家說法分析，在關稅政策於8月1日正式上路以前，南韓透過成功的談判躲過「巨大風暴」，尤其南韓成功守住貿易紅線，透過造船業合作便能躲過像美國開放稻米與美牛進口，光是這點就與其他國家的談判結果明顯不同。