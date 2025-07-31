曹興誠揭罷免失敗關鍵　批民進黨錯失契機：要我推動又拒絕建議

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免全軍覆沒，聯電創辦人曹興誠隔天即發文表態，勸志工們放下823的罷免，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。他今（31日）再發文批評，如果民進黨4月底就接受他的提議，要求國民黨給出2承諾，恢復憲法法庭正常運作、立法院程序正義，而國民黨給出承諾，罷免理由消失，國民黨若不同意，民進黨就可全黨動員，大罷免也必定成功，可惜民進黨沒掌握契機，請他推動罷免又拒絕他建議。曹興誠期盼民進黨能群策群力，檢討這次大罷免的決策失誤，化危機為轉機，明年捲土重來，爭取勝利。

曹興誠今日在臉書以「大罷免浪潮中，民進黨錯失了什麼機會？」為題，發文表示，自己4月27日接受媒體採訪時，就指出罷團沒有政黨組織，也沒有政治意圖，完成二階連署以後，應該就是民進黨的事了。當時民進黨應該利用24：0的優勢，呼籲團結，要求國民黨給出承諾，一要恢復憲法法庭的正常運作，二要恢復立法院的「程序正義」，不再以暴力獨裁的方式立法。

曹興誠認為，如果國民黨給出承諾，則罷免理由消失，罷團即可解散。但如果國民黨不同意，罷免理由則完全正當，民進黨即可全黨動員，大罷免也必定成功。可惜民進黨沒有掌握這樣的契機，一方面請他繼續推動罷免，一方面卻又拒絕他的建議。

曹興誠建議，民進黨應該先確定三階罷免以後，四階由什麼人來候選？在三階開始，即由這位四階候選人領軍；以民進黨候選人爲主，罷團爲輔，如此才能結合戰力，取得勝利。結果民進黨不但不肯指定候選人，還嚴禁任何黨員做任何表態。這樣就讓民進黨公職人員，為了避嫌，不敢積極投入罷免活動。然後藍營全面動員，大罷免難免失敗。

如何因應罷免失敗後的政局？曹興誠希望，民進黨能群策群力，檢討這次大罷免的決策失誤，化危機為轉機，明年捲土重來，爭取勝利。