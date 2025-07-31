王世堅反罷免還送衛生紙酸柯建銘　林楚茵嗆：偽君子還真小人？

▲民進黨立委王世堅昨帶一包衛生紙到中常會要送給黨團總召柯建銘，希望他自己好好擦擦大罷免的屁股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免失敗，民進黨立委王世堅昨喊話總統、黨主席賴清德去拜託罷團將823罷免案撤回，還準備包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，要他「自己去擦屁股」，但言行遭黨內立委王義川、林楚茵等砲轟。林楚茵今（31日）再嗆，「反正你的做法大家也都看在眼裡」，但沒必要在這時拿出衛生紙嘲諷同事，到底行為是偽君子還是真小人？當衛生紙拿出來時，就是面照妖鏡，社會大眾、罷團及黨內同志，大家都看在眼裡。

針對王世堅反對罷免、呼籲撤回罷免案言論，林楚茵今日上午在中興大樓1樓受訪表示，公民行動沒有任何政治人物可以阻止，你可以不支持，但是你絕對不可能像王世堅所說的，要求總統或是任何政治人物去停止罷免，甚至罷免行為已在法律上成案，絕對不可能有所謂的撤案。

林楚茵相信，身為立法委員，應該都是知道這個原則才對的。至於王世堅，其實從過去他的一些發言就可以看得出來，他並不贊成罷免行動，他在罷免過程中有沒有努力？罷團的朋友們也都看在眼裡。

林楚茵認為，如果你不贊成或不願意，出力那麼大可就這樣吧？「反正你的做法大家也都看在眼裡」，但沒有必要在這個時候還拿出衛生紙嘲諷同事，這是最不好的行為，到底他的這個行為是偽君子還是真小人？當衛生紙拿出來時，就是面照妖鏡，社會大眾、罷團及黨內同志，大家都看在眼裡。

林楚茵也呼籲，民進黨除了要端出政策牛肉外，在接下來823也可以派出一些補選戰將。民進黨在黨主席賴清德已下令的情況下，所有黨公職會全力以赴協助這7個罷團達到823目標。