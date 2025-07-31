美麗島民調／大罷免大失敗61.1%讚維護民主　僅16.1%稱受中共滲透影響

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（31日）公布最新「7月國政民調」，針對「726大罷免結果」進行調查，結果顯示，有10.3%認為是總統賴清德與民進黨成功、69.7認為是失敗。而「民眾對大罷免認知」，有49.0%認為是藍綠鬥爭、另外有29.7%認為是公民團體為了反共護台。而針對「民眾對大罷免結果看法」，有61.1%認為是台灣民眾共同維護民主的成熟表現、僅有16.1%認為是受到中共滲透與統戰影響。

針對「此次大罷免結果看法」，《美麗島電子報》調查，有61.1%認為是台灣民眾共同維護民主的成熟表現，另有16.1%認為是受到中共滲透與統戰影響。

▼美麗島7月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

針對「大罷免結果，對總統賴清德和民進黨算是成功或是失敗」，有10.3%認為成功，其中1.2%認為大成功、9.1%還算成功，另有69.7%認為失敗，其中48.4%認為大失敗、21.3%有點失敗，3.4%一半一半。

針對「此次大罷免主要認知」，有49.0%認為是藍綠政治鬥爭，另有29.7%認為是公民團體反共護台，21.3%未明確回答。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年7月28至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。