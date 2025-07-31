美麗島民調／賴清德不滿意度56.6%、54.9%不支持連任　32%要換卓榮泰

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（31日）公布最新「7月國政民調」，這也是大罷免投票後，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有37.2%民眾信任賴清德、50.3%不信任。而賴清德施政滿意度，則有34.6%表達滿意，相較上月大跌10.1個百分點、另外有56.6%不滿意，不滿意創新高。卓榮泰施政則是28.3%滿意，另有50.2%不滿意。特別的是，有63.6%對賴清德未來執政抱持悲觀、54.9%不支持賴清德連任、32.0%認為有必要內閣改組，換掉卓榮泰。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有34.6%滿意賴總統的執政表現，其中11.4%很滿意、23.2%還算滿意，相較上月大跌10.1個百分點，另有56.6%不滿意，其中38.0%很不滿意、18.6%有點不滿意，比上月增加9.8個百分點。

針對「賴清德信任度」，有37.2%信任賴總統，其中13.4%很信任、23.8%還算信任，相較上月大跌7.8個百分點，另有50.3%不信任賴總統，其中35.3%很不信任、15.0%有點不信任，則比上月增加7.3個百分點。

▼美麗島7月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

對總統賴清德未來2年任期施政看法、是否支持連任

針對「總統賴清德未來施政表現」，《美麗島電子報》調查，有22.2%抱持樂觀，其中5.9%很樂觀、16.3%還算樂觀，另有63.6%抱持悲觀，其中34.8%很悲觀、28.8%有點悲觀。

針對「是否支持總統賴清德連任」，有34.3%支持連任，其中17.2%很支持、17.1%還算支持，另有54.9%不支持連任，其中40.7%很不支持、14.2%有點不支持。

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有28.3%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中7.2%很滿意、21.1%還算滿意，比上月減少9.4個百分點，另有50.2%不滿意，其中32.6%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月增加11.2個百分點，未明確回答的有21.5%。

有沒有必要進行內閣改組

針對「大罷免結果檢討，有沒有必要進行內閣改組」，《美麗島電子報》調查，有41.7%認為有必要，換掉施政表現不好的部會首長、32.0%認為有必要內閣改組，換掉行政院長卓榮泰，另外有31.1%沒必要因此內閣改組。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年7月28至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。