台南觀光再升級！　黃偉哲推新化低碳公車旅遊「168虎埤老街線」

▲台灣好行「168虎埤老街線」將於8月1日正式開行，市長黃偉哲邀請遊客搭車暢遊新化風情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府31日宣佈，台灣好行「168虎埤老街線」將於8月1日正式開行，串聯新市火車站至新化老街及南168線沿線景點，提供遊客一條兼具便利性與觀光價值的低碳旅遊新選擇。市長黃偉哲出席記者會，誠摯邀請全國旅客暑假來趟新化小旅行，搭公車輕鬆暢遊山林祕境與老街風情。

黃偉哲表示，此條新路線以「新市火車站」為起點，不僅無縫接軌台鐵，更直通「虎頭埤風景區」、「新化林場」、「大坑休閒農場」等淺山景點，沿線美食豐富，包括米其林推薦的「王家燻羊肉」、在地人推薦的「泰香餅舖」、「吉野村現烤蛋糕」等，適合規劃1至2日深度旅遊，品味台南山線特色。

觀旅局指出，「168虎埤老街線」每日行駛14班，沿途設有12個站點，全線約16.3公里、行車時間約40分鐘，採里程計費、單程最高票價53元。車體全面採用台灣好行3.0塗裝，提升辨識度與觀光形象。未來將持續推動主題遊程、優惠票券，活化沿線農產、旅宿與市集，打造交通與產業互利共榮的新模式。

觀旅局也建議遊客，可上午從新市火車站出發，探訪虎頭埤與林場，午後品嚐羊肉美食，夜宿大坑休閒農場體驗高空滑車、繩索吊橋等設施，隔日清晨再至二寮欣賞日出與雲海奇景，打造絕無僅有的南168線小旅行。