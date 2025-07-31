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台南市114學年度校長交接　黃偉哲勉勵堅守初心共築優質教育

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（記者李榮茂翻攝，下同）

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府31日上午於永仁高中舉辦「114學年度各級學校及幼兒園連任、調任、新任與卸任校（園）長布達暨交接典禮」，由市長黃偉哲親自主持，頒發聘書給74位校長，並公開表揚13位退休校長及2位園長，肯定其長年對教育的深耕奉獻。

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（記者李榮茂翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，校長是學校發展的舵手，不論是帶領僅50名學生的小型學校，或是上千人的大型校園，都必須懷抱教育熱情與使命感，為孩子營造溫暖安全的學習場域。他也提到，近期丹娜絲颱風重創台南，災損通報件數逾2萬6千，遠高於鄰近縣市，市府與基層團隊仍全力投入重建工作。他勉勵校長們展現執行力與關懷精神，在挑戰中守護學子的學習權益與成長歷程。

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（記者李榮茂翻攝，下同）

典禮中，由新任沙崙高中校長黃詞凰、連任土城高中校長陳仲卿、調任後甲國中校長蔡佳宏，分別代表新任、連任與調任校長宣誓就任，儀式由財政稅務局長李建賢與主計處長李錫東監交，象徵教育傳承與創新的重要時刻。勝利國小校長葉和源代表退休校長致詞，三慈國小校長郭詔維則以新任校長身分分享使命與展望。

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（記者李榮茂翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，此次受聘校長皆具備堅實教學歷練，新任者平均教學年資逾17年，連任與調任校長更有超過30年服務經驗，充分展現市府對教育專業的重視與肯定。他也鼓勵校長們持續引領教師團隊，讓「全台首學」的教育品牌持續發光發熱。

▲台南市政府舉行「114學年度校（園）長布達暨交接典禮」，市長黃偉哲頒發調任校長劉協成、方婉真等31位校長聘書，與教育局長鄭新輝合影留念。（記者李榮茂翻攝，下同）

整場典禮莊嚴溫馨，共頒發聘書予連任校長34人、調任31人、新任9人，另致贈紀念品表揚15位退休校（園）長，為新學年度揭開充滿希望與挑戰的新序章。

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