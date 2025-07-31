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台南4678戶屋頂被掀翻！災後20多天仍整片「帆布海」慘況曝

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風造成台南溪北一帶屋瓦老宅嚴重受創，市府資料顯示超過2.4萬戶屋損，其中屋頂全掀1793戶、半掀5885戶，風災後已20多天，災區隨處可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，災民說「缺工、缺料、缺錢」，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

丹娜絲風災造成台南溪北逾2.4萬戶屋損，因其中民宅多是瓦蓋磚造老式民宅，屋瓦不敵強風，造成至少全掀1793戶、半掀5885戶，災後20多天，大多數民宅屋頂仍覆蓋帆布應急。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲七股區中寮里里長許全田指出，目前災區民宅所以復原牛步，僅單說就是「缺工、缺料、缺錢」。

七股區中寮里里長許全田指出，目前災區民宅所以復原牛步，僅單說就是「缺工、缺料、缺錢」。因目前受災戶多，要叫人修理根本叫不到人，且復原原料目前也缺貨，要修復也需要數十萬元，而補助僅有10萬元，這對災民而言是經濟問題，沒有錢可以修復，而且除了屋損外，災民的家具、家電都泡水損壞，每天到里內清運的車輛，一天清運三大車，運了一周還沒運完。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許全田里長說，目前大家都是蓋帆布暫時頂著，但每年7月以後，這裡就刮北風，風勢太強，帆布怕撐不住，颱風來了看該怎麼辦，這是很危險的事，就看政府能不能多多幫災民。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股中寮地區居民表示，目前豪雨又缺工嚴重，家裡屋頂損壞叫不到工人修，而且估價都要數十萬元，大家都有經濟問題，沒有錢可以處理，目前是用帆布蓋著，但風大一吹會掀飛，豪雨時屋內也下雨，到處都是接雨水的水桶等容器，非常無力又無奈，他們是老百姓，也不敢開口叫政府做什麼事，且因風災蚵棚都吹沒了，也沒有工作可做，他們也不知日子怎麼過，許多人現在連帆布都沒得蓋，就算有帆布也沒人上去蓋，他們年紀都大，很多人都爬不上屋頂，接下來的豪大雨、颱風要來，不知怎麼辦，臉上表情寫滿痛苦與無奈。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，目前七股區中寮里這邊還有幾戶人家電話不通，第四台也還沒有訊號，風災後已20多天，災民屋頂還有沒有修復蓋好，主要的原因還是有些人經濟狀況不好，有些人是因為請不到工人，還有修復工程缺料，有戶災民表示請人家來估價重修蓋鐵皮就要花掉30萬元，而政府補助才幾萬塊，災民根本沒有辦法來負擔這個修復費用。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲政府整合營造業人力投入災區重建。

行政院宣布成立雲嘉南災後復原前進指揮所，針對災區大規模民宅修繕制定因應策略。國土署調查可協助災後重建廠商有71家，台南市政府也媒合42家業者願走進災區，後續將建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，整合營造業人力投入災區重建，業者也會引進移工可投入災後復建，並統一訂定物料價格。惟災民經濟條件不一，政府就算解決人力及物料問題，那修復經費災民如何分擔？也是令人棘手頭痛的問題。

▲風災後已20多天，災區隨著可見房屋屋頂以覆蓋帆布應急的景象，外面下雨屋內也下，日子不知怎麼過，苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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