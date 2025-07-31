伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命　黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

▲台南市衛生局提醒，社區腸病毒流行以伊科病毒11型為主，家長與照護人員應落實防疫措施。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

腸病毒疫情在社區持續流行，台南市第30週（7/15至7/26）就診人次已升至332人次，較前一週成長14.5%，據疾管署資料，全國今年累計11例腸病毒重症確定病例，其中8例為新生兒感染伊科病毒11型，已奪走6名新生寶寶生命，台南雖未出現重症病例，黃偉哲提醒社區檢出病毒型別以伊科病毒11型為主，須高度警覺。

市長黃偉哲呼籲，預防腸病毒尤其針對新生兒需全體動員。家長應減少外出與訪客接觸，返家後須更換衣物並徹底洗手，照護嬰兒前應確認身體狀況無虞。準媽媽若有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應主動告知醫師並暫避新生兒接觸。新生兒照護機構也應加強監測來訪人員與照護員健康狀況，環境部分則須每日使用1000ppm漂白水消毒，落實濕洗手與口罩全程配戴等感染控制。

黃偉哲強調，目前市面腸病毒A71疫苗僅能預防A71型重症，對伊科病毒11型並無交叉保護效果，防疫關鍵仍在於日常衛生與即時警覺。市府也提醒，一旦幼童出現嗜睡、手腳無力、肌肉抽躍、呼吸急促等重症前兆，應立刻就醫，台南市五家責任醫院包括成大醫院、永康奇美、郭綜合、新樓與麻豆新樓醫院，皆可提供專責診治，掌握黃金治療時間是關鍵。