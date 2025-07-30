女大生打工「店內遭伸狼爪」！老闆趁開店前逞慾　下場出爐了

▲女大生到燒烤店打工，結果慘遭老闆性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名女大生小雨（化名）先前在某間餐廳打工，怎料已婚的老闆阿宏（化名）見她頗有姿色，竟展開瘋狂追求，更是在店內出手猥褻對方。後續經過審理，阿宏一、二審都被判1年6個月有期徒刑，民事庭法官也判阿宏須賠60萬元給小雨。

根據判決書內容，小雨2022年至2023年間到台南某燒烤店任職，怎料因為外表太過亮眼，美貌受到阿宏覬覦，進而受到對方的瘋狂追求。

小雨只是想好好工作，怎料在上班的過程中，數度遭到阿宏騷擾、觸碰私密處，讓她頓時感到崩潰。不過，因為租屋、另覓工作的問題，小雨想離職卻又不知換什麼工作，只能找男友、燒烤店的前員工傾訴。

對此，阿宏則辯稱，自己僅是在追求小雨，且小雨對他也有好感。在小雨任職的期間，他2個月內給予對方將近10萬元，2人有金錢往來，且在工作上小雨並無異樣。

▲女大生到燒烤店打工，結果慘遭老闆性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



針對阿宏的說法，小雨則是回擊，並無接受阿宏的追求，且她跟阿宏的妻子、孩子關係良好，在被告白時就已明確拒絕，說出「不可以這樣，這樣的行為是不對的、不好的」等話語。

小雨指稱，離職以後只是想要好聚好散，怎料阿宏不斷跑來騷擾，甚至請別人來私訊她，實在沒有辦法，所以才會採取訴訟的方式，來防止騷擾。

後續法官勘驗店內的監視器，發現阿宏確實有利用開店前的空檔做出性騷擾的行為，過程中小雨也明顯抗拒、閃避，因此並不採信阿宏的說法。一審法官最終依照3宗強制猥褻罪，判阿宏合併執行1年6個月有期徒刑，二審法官審理後，也駁回了阿宏的上訴。

根據《自由時報》報導，除了刑事訴訟以外，小雨還有提出民事求償，法官審酌小雨遭騷擾後的身心狀況，判阿宏須賠60萬元。