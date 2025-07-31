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快訊／台鐵區間車樹林調車場內出軌　畫面曝光

▲▼台鐵一列4137次區間車傳出在樹林調車場出軌。（圖／讀者提供）

▲台鐵一列4137次區間車傳出在樹林調車場出軌。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵驚傳列車出軌，一列4137次列車今(31日)下午12時許在樹林調車場出軌，1.5節車廂脫離軌道，台鐵已緊急派員到現場處理，並將進行調查和釐清原因。

台鐵今中午12時20分4137次區間車於樹林調車場內9股，準備入庫進機務段時，EM520編組在336號轉轍器上出軌，影響列車進出機務段，編組被迫從樹林折返，但未影響正線行車。

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據了解，該列區間車從蘇澳行駛到樹林後，原本準備調車入庫，根據規劃，區間車要按照號誌進入機務段，卻因不明原因發生出軌意外，台鐵已緊急派員前往處理和調查。

台鐵公司則說明，今(31)日午間約12點20分，4137次(區間EM509+ET509)於樹林調車場內9股定例調車入庫時，EM509編組在336號轉轍器上出軌，本列車入庫未載客，無人員傷亡。台鐵公司於事發後立即通報運安會、鐵道局。出軌原因正由運安處配合運安會、鐵道局調查中。

台鐵公司指出，有關車輛運行方面，經行控處進行運轉整理，此事件暫不影響行車。台鐵公司台北機務段已備妥搶修機具、人力，俟調查完成後，加速進行搶修作業。

▼台鐵區間車出軌。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵區間車出軌。（圖／讀者提供）

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