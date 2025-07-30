　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

▲▼高鐵列車,板橋站。（圖／記者李姿慧攝）

▲民團批黑箱中奔馳的宜蘭高鐵掐死台鐵的未來。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭案環評7月9日通過小組審查初審，後續將進入環評大會審議，監督民團投書批評這是一條黑箱中奔馳的宜蘭高鐵，鐵道局「目中無人」，更掐死了台鐵的未來。鐵道局則表示，高鐵延伸宜蘭計畫從規劃迄今都依法公告、辦說明會，絕無資訊不公開和硬推，台鐵路網分工與高鐵互補，運量皆有成長。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書投書指出，政府在資訊不公開情況下硬推高鐵，從可行性研究到現在進入環評，誰家被徵收不知道，田地被劃到、被破壞不知道，整個路廊就是一個「大概」而已，鐵道局根本沒有主動知會將被高鐵壓過去的、粗估會影響40幾公頃現有農地以及超過140棟建築的權利人，更不用說沿線受鄰避設施影響的權利人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉仲書進一步表示，這40幾公頃與140棟建築還是被要求後，第二次審查才提出來的新資料。這些都要等環評通過後，進入工程執行的細部規劃階段，土徵公聽會才通知。到時要反對高鐵建設，已經來不及了。

此外，劉仲書也直言，東部需求撐不起高鐵的龐大營運成本，台鐵也會因為長途旅客被高鐵拿走，每年喪失5億的票箱營收。鐵道局說高鐵東延會像西部一樣，讓台鐵轉型成短程通勤鐵路，高鐵與台鐵營收都會一起成長。有一點常識的人都能看出這說法有多荒謬，聽了讓人降低智商：東部哪來的西部條件產生足夠多的短程通勤旅次？西部走廊是台灣人口與產業重心，城市間商務與通勤需求龐大，東部旅運需求偏向「觀光休閒」，宜花東的觀光休閒限於地區特色仍是自小客車點到點為優勢，鐵路難以取代。鐵道局為了推高鐵，什麼鬼話都講得出來。

劉仲書質疑，台鐵公司化後仍面臨年年虧損、難以翻身。前交通部長陳建宇說過，「東部幹線是台鐵唯一有盈餘的路線。」高鐵東延與環島高鐵幾乎會掐死台鐵命脈，交通部與鐵道局難道是要讓台鐵自生自滅嗎？這種影響是廣泛性的，鐵路服務品質肯定會因此削減，當前台鐵員工對公司化後都還沒信心，是不是要讓員工後悔信賴政府？環島高鐵一旦成形，台鐵將被迫轉型為區域鐵路與觀光列車，財務壓力將會非常巨大。

對此，交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，高鐵宜蘭延伸計畫自啟動規劃到至今，皆依法進行公告、辦理公開說明會、公聽會與環評審查，並設有專屬資訊平台，提供計畫詳盡資訊及計畫歷程。此外，民代辦理之地方說明會，鐵道局亦一律配合參加，並無「不主動、不通知、資訊不公開」情況。

至於「農地被劃入無通知」，陳慧君表示，目前環評階段為初步規劃路廊，土地徵收尚未啟動，依法須在「細部設計階段」路權圖核定後才能確定需地範圍，屆時才會依法逐戶通知並公告辦理土地協議價購說明會。目前進行的是所有大型交通建設均需經歷的規劃與審查過程，並未迴避程序。盼各界能明瞭、理性判斷。

針對「高鐵造成台鐵虧損、掐死台鐵未來」批評，陳慧君表示，該說法並無依據，自民國96年高鐵通車以來，台鐵在路網整合與分工下與高鐵形成互補，高鐵專責中長程運輸、台鐵聚焦短程與通勤服務，反而提升台鐵運能與服務品質。隨著交通改善，台鐵營收與運量皆有成長，旅運效率提升，鐵路運輸資源分配亦更為合理。

陳慧君強調，鐵道局立場絕非「硬推」，而是歷經多年研究與地方政府、公眾討論，依據法定程序配合審查。目前計畫於環境影響評估與綜合規劃作業中，未來當配合審議結果辦理。鐵道局尊重不同意見，也持續優化溝通方式，歡迎社會各界共同監督，為宜蘭與全國未來的交通發展共同努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濱崎步睽違17年來台！　46歲美成這樣
快訊／豪雨狂炸　全台明停班停課一覽
快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看
阿湯哥新歡是班艾佛列克前未婚妻　街頭十指緊扣
快訊／家寧遭起訴後首發聲！
快訊／嘉義縣宣布「6鄉」明日停班課
快訊／家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！
中國匿蹤戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方「毫不知情」掀熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

中國信託金控捐款2000萬元　協助南部風災重建

遭酸大罷免是「西進投名狀」！館長回台怒嗆黃光芹：不要那麼下流

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

直擊／濱崎步睽違17年終於來台！　46歲美成這樣...機場直接暴動

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

挑不出一根刺的「無廢色眼影」！新手輕鬆疊也可以打造絕美眼妝

1個月前才宣布與珉雅結婚！溫朱莞突捲「劈腿封口費」風波急澄清

永豐金證券總經理交接　蘇威嘉上任履新

快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看

Formosa 7s青少年錦標賽5國齊聚　打造亞洲足球交流新高地

【KTV會遇到的事情】飆高音遇「店員進門」　尷尬到瞬間唱不下去XD

生活熱門新聞

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

破8成台男精蟲無力　1習慣成「殺精」元凶

預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

更多熱門

相關新聞

省道5路段豪雨災阻、預警封路　阿里山公路今晚管制

省道5路段豪雨災阻、預警封路　阿里山公路今晚管制

竹節草颱風外圍環流加上西南氣流雙夾擊，南部出現豪雨，除台20線南橫公路99k復興路段路災阻、高雄市六龜區台27線中興至大津路段預警封路外，公路局今天(30日)晚間將再陸續預警性封閉台3線嘉義縣沄水至大埔路段、阿里山公路台18線嘉義縣阿里山鄉福山至阿里山路段、台18線觸口至福山路段。

遭爆主管集體舞弊「浮報上萬津貼」　台鐵：查證屬實絕不寬貸

遭爆主管集體舞弊「浮報上萬津貼」　台鐵：查證屬實絕不寬貸

即／豪雨不斷！南橫公路桃源段落石坍方

即／豪雨不斷！南橫公路桃源段落石坍方

台鐵爆惡主管舞弊！　吹哨者慘遭霸凌逼疲勞駕駛

台鐵爆惡主管舞弊！　吹哨者慘遭霸凌逼疲勞駕駛

冷氣安裝意外　修車廠老闆觸電一度昏迷

冷氣安裝意外　修車廠老闆觸電一度昏迷

關鍵字：

高鐵宜蘭環評台鐵交通高鐵延伸宜蘭監督聯盟劉仲書鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面