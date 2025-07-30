民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

▲民團批黑箱中奔馳的宜蘭高鐵掐死台鐵的未來。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭案環評7月9日通過小組審查初審，後續將進入環評大會審議，監督民團投書批評這是一條黑箱中奔馳的宜蘭高鐵，鐵道局「目中無人」，更掐死了台鐵的未來。鐵道局則表示，高鐵延伸宜蘭計畫從規劃迄今都依法公告、辦說明會，絕無資訊不公開和硬推，台鐵路網分工與高鐵互補，運量皆有成長。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書投書指出，政府在資訊不公開情況下硬推高鐵，從可行性研究到現在進入環評，誰家被徵收不知道，田地被劃到、被破壞不知道，整個路廊就是一個「大概」而已，鐵道局根本沒有主動知會將被高鐵壓過去的、粗估會影響40幾公頃現有農地以及超過140棟建築的權利人，更不用說沿線受鄰避設施影響的權利人。

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劉仲書進一步表示，這40幾公頃與140棟建築還是被要求後，第二次審查才提出來的新資料。這些都要等環評通過後，進入工程執行的細部規劃階段，土徵公聽會才通知。到時要反對高鐵建設，已經來不及了。

此外，劉仲書也直言，東部需求撐不起高鐵的龐大營運成本，台鐵也會因為長途旅客被高鐵拿走，每年喪失5億的票箱營收。鐵道局說高鐵東延會像西部一樣，讓台鐵轉型成短程通勤鐵路，高鐵與台鐵營收都會一起成長。有一點常識的人都能看出這說法有多荒謬，聽了讓人降低智商：東部哪來的西部條件產生足夠多的短程通勤旅次？西部走廊是台灣人口與產業重心，城市間商務與通勤需求龐大，東部旅運需求偏向「觀光休閒」，宜花東的觀光休閒限於地區特色仍是自小客車點到點為優勢，鐵路難以取代。鐵道局為了推高鐵，什麼鬼話都講得出來。

劉仲書質疑，台鐵公司化後仍面臨年年虧損、難以翻身。前交通部長陳建宇說過，「東部幹線是台鐵唯一有盈餘的路線。」高鐵東延與環島高鐵幾乎會掐死台鐵命脈，交通部與鐵道局難道是要讓台鐵自生自滅嗎？這種影響是廣泛性的，鐵路服務品質肯定會因此削減，當前台鐵員工對公司化後都還沒信心，是不是要讓員工後悔信賴政府？環島高鐵一旦成形，台鐵將被迫轉型為區域鐵路與觀光列車，財務壓力將會非常巨大。

對此，交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，高鐵宜蘭延伸計畫自啟動規劃到至今，皆依法進行公告、辦理公開說明會、公聽會與環評審查，並設有專屬資訊平台，提供計畫詳盡資訊及計畫歷程。此外，民代辦理之地方說明會，鐵道局亦一律配合參加，並無「不主動、不通知、資訊不公開」情況。



至於「農地被劃入無通知」，陳慧君表示，目前環評階段為初步規劃路廊，土地徵收尚未啟動，依法須在「細部設計階段」路權圖核定後才能確定需地範圍，屆時才會依法逐戶通知並公告辦理土地協議價購說明會。目前進行的是所有大型交通建設均需經歷的規劃與審查過程，並未迴避程序。盼各界能明瞭、理性判斷。



針對「高鐵造成台鐵虧損、掐死台鐵未來」批評，陳慧君表示，該說法並無依據，自民國96年高鐵通車以來，台鐵在路網整合與分工下與高鐵形成互補，高鐵專責中長程運輸、台鐵聚焦短程與通勤服務，反而提升台鐵運能與服務品質。隨著交通改善，台鐵營收與運量皆有成長，旅運效率提升，鐵路運輸資源分配亦更為合理。



陳慧君強調，鐵道局立場絕非「硬推」，而是歷經多年研究與地方政府、公眾討論，依據法定程序配合審查。目前計畫於環境影響評估與綜合規劃作業中，未來當配合審議結果辦理。鐵道局尊重不同意見，也持續優化溝通方式，歡迎社會各界共同監督，為宜蘭與全國未來的交通發展共同努力。