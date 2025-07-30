人夫帶小三滑進摩鐵狂啪啪「想看寶寶出生哭出來」　正宮拳頭硬了

▲人夫與小三須連帶賠償正宮精神慰撫金50萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

台中地方法院近日判決一起侵害配偶權案件，正宮控訴其配偶阿偉（化名）與小三在她婚姻存續期間有不正當關係，侵害婚姻與身心權益。法院最終判決兩名被告須連帶賠償原告精神慰撫金50萬元，並附帶利息計算。

根據判決，正宮與阿偉於2022年5月結婚，並於2023年11月離婚。訴訟指出，小三明知阿偉已婚，仍與其互動親密，不僅於IG上公開貼出曖昧文字與合照，甚至承認曾多次進出汽車旅館發生性行為。法院審酌IG貼文、生活用品照片與錄音內容，認定兩人在婚姻存續期間有超越正常交往的行為，構成對正宮配偶權的重大侵害。

判決書還揭示，阿偉與小三曾互相傳訊，「不能陪產在你身邊好可惜.....好想看小孩哭出來的那一刻」、「時差直接亂睡一波的我們」等文字。

正宮雖主張已支付原告100萬元慰撫金，屬和解性質，不應重複求償，但法院認為該金額係婚內財產分配，與外遇賠償無涉，雙方未就侵權行為成立和解契約，因此正宮另提賠償訴訟有據。

判決強調，非財產損害除具補償功能，亦含懲戒與預防效果，綜合雙方身分背景與被害人所受痛苦，認定50萬元為適當慰撫金額。其餘超出部分則駁回。判決並命兩被告負擔三分之二訴訟費用，可於預供擔保下免假執行。