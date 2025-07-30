快訊／躲海嘯喪命！　日本50多歲女「開車避難」墜崖身亡

▲日本氣象廳對太平洋沿岸多處發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，日本氣象廳也對北海道至和歌山太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，要求民眾立刻避難。然而三重縣卻發生一名50多歲女子開車避難時不幸墜崖身亡的事件。

根據《日本新聞網》報導，三重縣熊野市一名50多歲女性因為接收到所在地區發布的海嘯警報，因此開車前往避難場所避難，怎知卻在行經熊野市甫母町的國道時，連人帶車從30公尺高處墜崖，不幸身亡。