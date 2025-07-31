審計部點名道安成效沒達標　1.2萬名兒童死傷創6年新高

▲去年行人死亡改善仍未達政府設定目標。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

為撕掉「行人地獄」標籤，道路交通安全為政府多年施政重點，不過審計部最新總決算報告揭示，交通部相關執行成效仍與預期存在明顯落差，雖去年交通事故和行人死亡下降，但仍未達政府設定各降5%、7%目標，高雄、台中、桃園、台南和新北等死傷情況仍嚴峻。另兒童交通死傷創6年新高，受害孩童破1.2萬。

根據交通部統計，113年度交通事故總件數達39萬3,882件，死亡人數為2,950人，行人死亡數則為366人，較去年下降73人與14人，降幅分別僅為2.41%與3.68%。不過審計部最新總決算報告認為，這與政策原訂的年度降幅目標有「相當差距」，皆未達「整體死亡人數下降5％」、「行人死亡人數下降7％」目標。

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審計報告進一步點出，包括台中市、台南市、高雄市、桃園市與新北市等地，交通事故死亡人數與每十萬人傷亡比率皆居全國前段班，交通安全問題仍屬嚴峻。

其中去年30日死亡人數統計，以高雄市、台中市、桃園市、台南市及新北市等最高，分別為311人、288人、287人、277人及269人；各市縣每十萬人傷亡數統計，則以台中市、台南市、屏東縣、新竹市及花蓮縣等最高，分別為3,288人、3,206人、2,863人、2,628人及2,588人。

▲兒童死亡創6年來新高。（圖／翻攝審計部報告）

此外，審計部也揭露，兒童交通事故的死傷數據更呈現持續上升趨勢，自107年度以來除110年短暫下降外，其餘年度皆逐年上揚，至113年度已攀升至1萬2,037人。

為改善行人通行與兒童通學安全，政府於去年核定「永續提升人行安全計畫」，規劃113年至116年投入400億元改善行人交通工程，並制定《行人交通安全設施條例》，已於今年5月1日上路。但審計部仍強調，整體執行成效不彰，建議交通部應與地方政府合作，持續滾動檢討政策、強化跨部會協調，並針對成效落後縣市提供必要協助。

交通部則說明，將持續協助成效落後市縣改善，透過跨部會及各市縣力量全力投入，以有效提升道安成效；另針對兒童交通問題，已研提相關法規與政策，並陸續完成各項行人交通安全設施。