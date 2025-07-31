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花蓮精品咖啡評鑑出爐！風災減產仍創佳績　風味驚豔評審團

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉，縣內優秀咖啡農友齊聚一堂，縣長徐榛蔚也親自出席共同見證這一年來的努力成果，今年由泥妲咖啡／戴豐秋以86.06的高分拿下有機咖啡組特等獎；一般咖啡組則由85.97分的何留咖啡／林金光拔得頭籌。

花蓮縣政府長期推動咖啡產業升級，以有機友善、生態永續為核心，長年輔導縣內咖啡農友，除了補助軟硬體設備升級外也從教育訓練、田間輔導等全面提升農友咖啡生產的實力。不僅每年舉辦精品咖啡評鑑，協助農友進行品質體檢，今年更進一步接軌國際，不僅持續邀請國際職人參與評鑑賽事，更擴大送件美國咖啡品質學會，進行國際第三方單位的精品咖啡認證，逐步打造台灣東部最具國際競爭力的精品咖啡產地。

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同

徐榛蔚於致詞時表示：「花蓮咖啡的品質不僅來自山海風土的滋養，更是農友在地震與颱風等自然挑戰中，堅持不懈、努力耕耘的結晶。每年舉辦的咖啡評鑑，不只是品質的驗證，更是農友精進技術、展現成果的重要舞臺。我深信，花蓮咖啡將持續邁向卓越，讓世界看見我們的實力與風采。」

評鑑賽事於7月28日至7月30日舉行，7月31日舉辦產地參訪，讓專業評審與花蓮在地生產者有更多交流機會。本屆評審團由農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所張淑芬副研究員及台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪老師擔任技術評審，搭配8名感官評審、1位專任烘焙師及3位觀察員組成專業評審團，以SCA／CQI專業系統進行嚴謹且公正的品評。

今年評鑑結果由泥妲咖啡／戴豐秋以86.06的高分拿下有機咖啡組特等獎，其滑順的口感中帶有桃子與黃檸檬的明亮酸質，並且在百香果、花香、太妃糖等豐富風味的表現下共同得到評審團的讚譽；而一般咖啡組則由85.97分的何留咖啡／林金光拔得頭籌，帶有飽滿的櫻桃乾、焦糖、鳳梨、茶花等風味層次，讓評審意猶未盡。

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同

獲獎名單如下：
【有機咖啡組獲獎名單】
特等獎：泥妲咖啡／戴豐秋，蜜處理，86.06分
頭等獎：泥妲咖啡／戴豐秋，水洗法，85.06分
金質獎：九一七農場／黃怡瑄，日曬法，84.97分
銀質獎：泥妲咖啡／戴豐秋，日曬法，84.63分

【一般咖啡組獲獎名單】
特等獎：何留咖啡／林金光，厭氧水洗，85.97分
頭等獎：愛姬咖啡莊園／劉孟宗，蜜處理，85.44分
金質獎：康家放山咖啡／康振福，日曬法，84.59分

今年花蓮咖啡與全台各產區一樣，受到去年風災影響，栽培環境與後製條件備受考驗。不過，即便在嚴峻條件下，本屆獲獎樣品仍以傑出的風味深獲評審青睞，展現花蓮咖啡農在逆境中淬鍊品質的堅持與技術底蘊。農業處指出，獲獎樣品明確呈現花蓮咖啡在風味層次上的穩定性，讓國內外評審團隊一致讚譽有加。

花蓮縣政府持續擴大國際連結，去年首次參與評鑑的兩位日本精品咖啡業者再度受邀回訪，再次到花蓮擔任國際感官評審，不僅見證花蓮咖啡一年來的成長與蛻變，更對在地咖啡風味的表現深感驚喜，表示期待未來能更進一步拓展合作可能。

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同

台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪老師（左二）受邀擔任技術評審。

連續兩年來邰擔任國際感官評審，近年亦持續促成日本精品烘焙業者採用花蓮咖啡的谷村和紀先生表示：「能再次受邀擔任花蓮縣精品咖啡評鑑的評審，我感到非常榮幸。每次造訪花蓮，我的心靈都得到療癒，並期待再次欣賞美麗的大自然以及和朋友重逢。我總是以一期一會的心情踏上旅途，珍惜每一次相遇。我也非常期待今年能遇見優秀的咖啡，並感受生產者的熱情與努力。」

今年首度迎來來自沖繩的知名精品咖啡館「Coffee potohoto」派員擔任國際觀察員，深入了解花蓮咖啡。該咖啡館長年關注亞洲精品咖啡產區，本次實地見學不僅強化臺日交流，也為花蓮咖啡在日本市場的後續推廣奠定潛力合作基礎。

▲▼第九屆花蓮縣精品咖啡評鑑成績30日下午在花蓮雲產業基地揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同

縣長徐榛蔚開心公布評鑑結果。

本屆評審陣容星光熠熠，除了日本咖啡職人外，更邀請到三位剛參與完2025台灣卓越盃咖啡國際競標賽事的國家級評審加入感官評鑑團隊，為本次比賽賦予更高的專業門檻與風味判斷力，而本屆得獎作品，無論在乾淨度、甜感、結構或餘韻等各項評分項目中亦都展現出極佳水準，獲得專業職人肯定。

花蓮縣自113年首次於咖啡評鑑中加入外籍評審、外籍觀察員，期許藉由多元化評審組成與專業評審視角共同感受花蓮咖啡的魅力，協助增加花蓮咖啡國際市場知名度，去年已陸續有花蓮咖啡在日本咖啡店家或日本生豆商銷售實績紀錄。今年持續邀請國際評審參加評鑑，並延伸產地交流活動，相信將協助花蓮咖啡更進一步觸及國際市場，帶動在地觀光經濟，串起咖啡生產端、銷售端及消費端，打造咖啡循環經濟生態系。

花蓮縣在台灣咖啡產業中，不僅以獨特風味著稱，更以在永續經營上的卓越成就，成為全國典範。根據農業部112年最新統計數據，花蓮咖啡的栽培面積約76公頃，其中通過有機驗證的農戶數量已超過80戶，這項數字傲視全台，穩居全國之冠。

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