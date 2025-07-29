南部萬戶屋頂被掀！李家同嘆「農村住屋簡陋如國恥」

▲南台灣近日先是遭到丹納斯颱風重創，27日又遭遇強烈鋒面與西南氣流夾擊，災損慘重。（圖／記者林東良翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

受到丹娜絲颱風與後續西南氣流夾擊，台南、嘉義地區上萬戶民宅屋頂遭掀翻或受損，許多災民生活難以為繼。對此，清華大學榮譽教授、博幼基金會榮譽董事長李家同直言，鄉村住屋過於簡陋「是國家的羞恥」，政府應推動「鄉村住屋更新計畫」，徹底解決農村地區簡陋住屋問題。

李家同29日在臉書發文指出，風災過後大量屋頂損壞，許多農村住戶只能以帆布臨時覆蓋，但面對連日傾盆大雨，帆布幾乎形同虛設，「實在令我感到非常難過」，沒想到我國的鄉下還有這麼多住宅如此簡陋，甚至連堅固的水泥平台都沒有，「這幾乎可以說是國家的一個羞恥」。

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▲南台灣許多老舊住宅殘破不堪。（圖／「台南大雄空拍」授權引用，下同）

李家同進一步指出，台灣的現代建築多設有堅固的水泥屋頂平台，雨水可迅速排出，較不易在強風豪雨中受損；而城市中常見的透天厝，屋頂下方同樣有混凝土結構，即使屋頂被掀也不會立即危及生活，但此次災情中，許多受損住宅屬於農村老屋，屋頂下方毫無保護結構，風災一來便成為災民，顯示農村住屋安全明顯不足。

李家同強調，都市地區長期有「都市更新」政策，推動拆除老舊建物興建新式住宅，而農村地區同樣應有「鄉村住屋更新計畫」，由政府協助替換這些老舊、無基本防護的房屋，建議新住宅應設有堅固平台與強化屋頂，能夠抵抗颱風侵襲，讓居民不再因氣候災害而無家可歸。

李家同也批評，台灣是全球領先的半導體科技國家，但在基礎民生建設上，卻仍容許如此大量的危險住宅存在，是應該深刻檢討的制度性問題，「令人遺憾的是，朝野與媒體名嘴對此都漠不關心」，彷彿農村居民的居住安全不是公共議題。

李家同呼籲，中央與地方政府應共同協商、設計實施機制，儘速協助災民安置，並推動農村老屋重建，提升全國整體防災韌性，「這不牽涉土地問題，以我國的財力，這個計畫是絕對做得到的；若不做，非不能也，乃不為也。」