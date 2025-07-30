產地分級評鑑制度提升品質　嘉義咖啡受國際市場矚目

▲嘉義縣咖啡啟動產地分級評鑑制度 邁向全球精品市場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為深化嘉義縣咖啡產業發展潛力，嘉義縣政府啟動「嘉義縣咖啡共同品牌建置計畫–第一部曲」，致力打造具國際信賴度的品質標準與品牌識別，邁向全球精品咖啡市場，7月31日將舉辦「風味分享會暨莊園媒合交流會」，由台日評審分享評鑑成果與國際風味趨勢，透過對話與交流，強化產地與市場的連結，開拓更廣闊的發展視野。

農業處表示，此次產地分級評鑑制度採用農業部茶及飲料作物改良場研發之「臺灣咖啡分類分級（TCAGs）」系統作為評鑑依據，邀集台灣與日本專業評審，透過科學化、系統化的感官分析流程，為參與評鑑的每批咖啡給予客觀分數與市場導向的風味描述。藉由專業性的評鑑標準，不僅建立起嘉義縣咖啡的品質分級體系，也展現多樣化加工處理技術，提升大眾對嘉義咖啡的認識與認同。

嘉義縣長翁章梁指出，精品咖啡是最重視產地風土的農產品，從品種選擇、適地適種、杯測到風味展現，每一環節都蘊含高度專業。嘉義縣在2025年「台灣卓越盃咖啡競標」中取得20個席次，顯示出嘉義咖啡的高度潛力與國際競爭力。

翁縣長表示，嘉義縣咖啡產業重視生產安全及可溯源性，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），全力推動產地品牌化與國際化，期許「嘉義咖啡」成為品質信賴的代名詞，香飄全台、行銷全球。

嘉義縣政府誠摯邀請咖啡產業先進、專家學者、咖啡愛好者及社會大眾踴躍參與系列活動，一同品味嘉義土地孕育的香醇風味，見證嘉義咖啡邁向國際精品市場的嶄新起點。