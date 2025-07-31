限今天！全家咖啡下殺「買2送2」　7-11連續3天「買7送7」

▲全家限時一天咖啡下殺「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控把握！全家便利商店今（31日）限時推出「Let’s Café 買2送2」咖啡優惠，包括經典、單品的美式或拿鐵，無論在門市或APP都有同品項「買2送2」。7-11也將於8月1日起推出精品咖啡買7送7，可趁便宜買起來。

▲全家經典、單品咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

全家在7月31日推出咖啡「限時夏沙 買2送2」優惠，其中經典特大杯美式原價每杯60元、拿鐵70元；單品大杯美式原價每杯100元、拿鐵110元，活動當天不限時段，通通同品項「買2送2」，冰熱飲皆適用，門市或APP隨買跨店取都有，APP會員每人限購1組，兌換期限至今年9月30日。

全家7月31日門市、APP同步優惠：

單品美式／拿鐵（大杯，冰熱不限），買2送2。

經典美式／拿鐵（特大杯，冰熱不限），買2送2。

★7-ELEVEN 精品咖啡買7送7

▲7-11精品咖啡買7送7。（圖／記者林育綾攝）

7-11 線上APP「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY PRIMA每月1號精品犒賞日，此波擴大3天，在8月1日至3日，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、.大杯精品馥芮白、中杯冰精品燕麥拿鐵，通通「買7送7」。

▼「OPENPOINT行動隨時取」CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）