7-11咖啡「買7送7」來了！哈根達斯買10送10　雨天泡麵6折起

▲7-11咖啡「買7送7」來了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

南部多縣市豪雨，為因應民眾採買需求，7-11將門市雨具提高1到2成備貨，此外也設置生鮮蔬果專區，並推出泡麵、水等商品「第二件6折起」優惠。還有今（29日）起哈根達斯「買10送10」，另購買指定燴飯、便當，即可加購「日式半熟蛋」優惠價29元。8月1日起連續3天，再推出指定精品咖啡「買7送7」。

▲▼因應豪雨補貨，水、泡麵優惠。（圖／業者提供）

7-11即日起至8月5日，「PH9.0鹼性離子水」第二瓶5折；飲料則有濃韻烏龍茶、濃韻日式綠茶「任選第二件10元」。

泡麵也有多種優惠，即日起至8月5日，來一客杯麵辛辣香菇風味「第二件6折」。即日起至8月19日，來一客杯麵指定口味泡麵「第二件79折」。即日起至9月16日，農心拉麵指定口味「任選第二件6折」。

▲購買指定燴飯、便當，即可加購「日式半熟蛋」享優惠價29元。（圖／業者提供）

同時推出新品「日式半熟蛋」，嚴選大武山牧場生食級雞蛋，透過獨家蒸煮技術，讓蛋白呈現水嫩半凝、蛋黃半熟的柔滑口感，即日起至9月16日，凡購買指定燴飯、便當，即可加購「日式半熟蛋」享優惠價29元，目前於台中以北指定門市販售，7月下旬起將再擴大販售範圍。

▲哈根達斯買10送10。（圖／業者提供）

7月29日至8月12日迎來「哈根達斯」年度最大檔活動，包括迷你杯、雪糕、雪酥，任選「買2送1、買10送10、買30送30」。此波搭配集點加購活動，購買任10件集1點，4點可換質感保冷袋、6點換露營手拉車等。

線上APP「OPENPOINT行動隨時取」更推出CITY PRIMA每月1號精品犒賞日，此波擴大3天，8月1日至3日，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、.大杯精品馥芮白、中杯冰精品燕麥拿鐵，通通「買7送7」。

★全家

「全家」南洋酸辣燙「馬尚煮」，近來再添兩款夏季限定清爽蔬菜「玉米筍」與「茭白筍」，即日起至8月19日，全品項「任選4入69元」，無論作為正餐搭配還是午後暖胃點心，都能吃得輕盈有感。

▼全家南洋酸辣燙「馬尚煮」任選4入69元。（圖／業者提供）

全家也推出「WA!COOKIES」雪糕新品，「茉香綠茶奶蓋雪糕」一支可吃出奶綠與布朗尼雙重層次，還有「真．松露巧克力奶蓋雪糕」濃郁松露香結合巧克力滑順口感，即日起至8月5日，指定商品「任選第二件6折」。

▲全家精選12款話題飲品，即日起至9月2日，推出「單杯39元」。（圖／業者提供）



另外，Let’s Café 精選12款話題飲品，即日起至9月2日，推出「單杯39元」暑期優惠價。5款咖啡包含：Let’s Café緞金龍金高拿鐵、草莓白巧可可、經典摩卡拿鐵、椰棗蜜拿鐵與椰棗蜜牛奶。

還有Let’s Tea共7款茶飲：夏芒粉角青茶、桃粿仙女紅茶、荔枝貴妃紅茶、寒天甘蔗檸檬、燒燒仙草、花生圓圓醇奶、杏仁國寶奶茶，通通單杯39元。