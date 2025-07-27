全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

▲全家隱藏版服務爆紅。（圖／翻攝GoogleMaps）



記者柯振中／綜合報導

台灣超商競爭激烈，各品牌紛紛推出創新服務搶市，近日有網友驚見全家便利商店內竟設有自助洗衣機，引發網路熱議。事實上，這項服務早在2019年就已啟用，目前全台僅7縣市、25家門市設置。此舉讓不少民眾驚呼台灣超商「什麼都不奇怪」，更有網友笑稱未來可能直接住在便利商店裡。

有網友在Threads發文表示，到朋友家附近的全家購物，意外發現店內竟然有自助洗衣機，還提供洗烘合一服務，讓他相當驚訝。他也提到價格親民、設備完善，直呼超商已無極限，邊洗衣邊喝咖啡的情境彷彿已成現實。

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▲▼只要到全家的App點選「自助洗衣」服務，就能查詢有提供這項服務的店家地址。（圖／翻攝全家App）



這則貼文曝光後，引來眾多網友討論，有人表示從沒看過全家有洗衣機，也有人留言說「根本不知道有這個服務」、「超商越來越多功能，以後可能有淋浴間」。不少人也認為超商正在朝複合式經營方向發展，服務多元令人驚艷。

事實上，全家「自助洗衣」的服務早在2019年就已推出，隨著時間經過，陸續拓展到全台7縣市、共25家門市提供服務。由於洗衣機所需要的空間較大，因此並非每家門市都有提供。

此外，若想要知道有哪些店家提供「自助洗衣」的服務，只要在App上點選「自助洗衣」的選項，便能根據所在的縣市，來查詢有提供服務的門市地點，相當方便。

事實上，除了全家以外，7-11超商為了維護顧客隱私，去年開始逐步更新門市硬體設備，如今全台都已更新完畢，讓民眾報會員時能夠自行輸入電話號碼、提高隱蔽性。

此外，7-11還有提供團購服務的「i划算」平台，販售的商品相當多元，還能選擇門市取貨或宅配到府相當方便。

除了上述兩項便民服務，7-11還跟旗下的外送平台foodomo合作，推出預售商品外送到家、預約自取服務。消費者手機中已預先購買的「OPENPOINT行動隨時取」商品電子提貨券，都可直接透過foodomo外送平台線上兌領，專人外送到家、預約自取雙重服務，快速補給生活所需。