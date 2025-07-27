　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

▲▼全家隱藏版服務爆紅。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲全家隱藏版服務爆紅。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

台灣超商競爭激烈，各品牌紛紛推出創新服務搶市，近日有網友驚見全家便利商店內竟設有自助洗衣機，引發網路熱議。事實上，這項服務早在2019年就已啟用，目前全台僅7縣市、25家門市設置。此舉讓不少民眾驚呼台灣超商「什麼都不奇怪」，更有網友笑稱未來可能直接住在便利商店裡。

有網友在Threads發文表示，到朋友家附近的全家購物，意外發現店內竟然有自助洗衣機，還提供洗烘合一服務，讓他相當驚訝。他也提到價格親民、設備完善，直呼超商已無極限，邊洗衣邊喝咖啡的情境彷彿已成現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全家隱藏版服務爆紅。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲▼只要到全家的App點選「自助洗衣」服務，就能查詢有提供這項服務的店家地址。（圖／翻攝全家App）

▲▼全家隱藏版服務爆紅。（圖／翻攝GoogleMaps）

這則貼文曝光後，引來眾多網友討論，有人表示從沒看過全家有洗衣機，也有人留言說「根本不知道有這個服務」、「超商越來越多功能，以後可能有淋浴間」。不少人也認為超商正在朝複合式經營方向發展，服務多元令人驚艷。

事實上，全家「自助洗衣」的服務早在2019年就已推出，隨著時間經過，陸續拓展到全台7縣市、共25家門市提供服務。由於洗衣機所需要的空間較大，因此並非每家門市都有提供。

此外，若想要知道有哪些店家提供「自助洗衣」的服務，只要在App上點選「自助洗衣」的選項，便能根據所在的縣市，來查詢有提供服務的門市地點，相當方便。

事實上，除了全家以外，7-11超商為了維護顧客隱私，去年開始逐步更新門市硬體設備，如今全台都已更新完畢，讓民眾報會員時能夠自行輸入電話號碼、提高隱蔽性。

此外，7-11還有提供團購服務的「i划算」平台，販售的商品相當多元，還能選擇門市取貨或宅配到府相當方便。

除了上述兩項便民服務，7-11還跟旗下的外送平台foodomo合作，推出預售商品外送到家、預約自取服務。消費者手機中已預先購買的「OPENPOINT行動隨時取」商品電子提貨券，都可直接透過foodomo外送平台線上兌領，專人外送到家、預約自取雙重服務，快速補給生活所需。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風
U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴
謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言
快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝
少林寺住持釋永信有「私生孫」　被檢舉：雙身分玩女人
快訊／泰國外交部宣布：泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤
曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

雨更大！紫一大坨「大雷雨突襲」擴降北台灣　豪雨警報升級5縣市

同居1年！65元便當「超摳男友叫她去付錢」　千人噴：砲友還會請客

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

雨更大！紫一大坨「大雷雨突襲」擴降北台灣　豪雨警報升級5縣市

同居1年！65元便當「超摳男友叫她去付錢」　千人噴：砲友還會請客

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」！粉絲讚：最長的河，最高的山

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

傳奇AV女神Rio硬起來發聲！「捍衛女優尊嚴」放話：敢瞧不起絕不原諒

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

頭髮沒了還是帥！「臉蛋天才」車銀優入伍理平頭　精緻五官引暴動

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

台灣成「富豪製造機」全球榜首！瑞銀估百萬美元富翁5年暴增47%

直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

生活熱門新聞

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

他一句翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

大罷免「最大受害者」全場歪樓：又是牠

更多熱門

相關新聞

快訊／全家開出11組發票大獎！買美式就中千萬

快訊／全家開出11組發票大獎！買美式就中千萬

財政部今（25）日開出114年5月-6月期統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期開出11組發票大獎，其中有8位消費者花費百元內就幸運中獎，開獎店舖遍及台北、新北、基隆、台中、彰化、嘉義、台南等地。

超商咖啡、霜淇淋半價！周末優惠懶人包

超商咖啡、霜淇淋半價！周末優惠懶人包

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

全家會員限定超值優惠

全家會員限定超值優惠

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

關鍵字：

超商自助洗衣全家創新服務

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

具俊曄烈陽下守候大S

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面