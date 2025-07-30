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人氣泡麵、液體衛生棉「買1送1」！超商限5天優惠懶人包

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家咖啡、飲品兩杯特價，還有多項商品「買1送1」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

省錢補貨的時機到了！全家便利商店今（30日）起至8月3日，推出會員限定優惠，多項商品「買1送1、買2送2」，包括人氣泡麵、牛乳、美妍飲等，還有液體衛生棉也買1送1。萊爾富也同步通出5天限時殺優惠，除了指定飲料泡麵買1送1，還有調味乳3件99元。

★全家

全家7月30日至8月3日推出「會員限定」優惠，Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵，任選兩件特價79元，Let’s Tea仙女紅茶第2杯只要10元。

特價飲品還包含：桂冠冰果室水蜜桃石榴雪酪、歐典美妍飲及明亮飲「買1送1」、光泉高鈣牛乳「買2送2」、波蜜果菜汁「買2送1」、統一麥香阿薩姆奶茶「4件84元」等。

人氣泡麵有農心辣白菜泡菜拉麵、不倒翁金拉麵杯麵、金車漢寶紅燒牛肉風味麵，通通「買1送1」；其他還有多項零食加10元多一件。

女性生理用品則有「好自在液體衛生棉」27cm買1送1，等於兩件149元，可趁機補貨。

▼全家即日起至8月3日推出「會員限定」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富7月30日至8月3日限時殺，森永雪派（牛奶糖／抹茶牛奶糖）原價79元，任選「買2送1」。

農心辛炒麵，任選「買1送1」；統一麵系列（肉燥／雞絲麵等多口味），任選第2件76折。

另外有多項飲品特惠，統一瑞穗調乳400ml（蘋果／咖啡／麥芽），價42元，任選3件99元。芬達橘子汽水「買1送1」、冰鎮水果茶「第2件5元」。

▼萊爾富即日起至8月3日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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