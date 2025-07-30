7-11合作日本生活雜貨「LOFT」　全台首間複合店8月開幕

▲7-11 攜手日本知名生活雜貨選物店「LOFT」，8月1日起將在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」，8月1日起將在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」，導入美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品，還有雙方獨家開發「OPEN!系列」等，近2千項商品。會員還有連續5天消費滿500元，就送OPENPOINT 50點的回饋。

▲▼全台首間「LOFT SELECT」複合店以經典的清爽鮮明LOFT品牌亮黃色為主軸。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 看準日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」品牌魅力，此次與LOFT雙方合作，以代理品牌授權商品進駐複合店的創新商模，看好南高雄百貨商圈集客效益佳，並鎖定包含MZ世代、小資族、小家庭結構在內的消費族群，首店選在7-11 夢時代門市內，規劃約15坪空間，近兩千項商品。

全台首間「LOFT SELECT」複合店以經典的清爽鮮明LOFT品牌亮黃色為主軸，店內天花板造型採用局部內凹設計，漸層色系延伸至超商區域，加強雙方門市空間整體性與連結度，更利用色系讓消費者可以有更直覺的購物動線。一旁超商購物區則是以OPEN將為主軸，以粉黃、粉紅、粉紫等柔和色系搭配，還有角色燈箱滿足粉絲打卡喜好。

▲▼全台首間「LOFT SELECT複合店」導入美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品等。（圖／業者提供）

7-11 表示，此次複合店精選來自日本的人氣商品，包含首次於全台初登場的迷你坐坐狸貓擺飾「Tanutanu」、香彩堂「緣起物主題香氛」，還有眾多特色商品，像是知名平價飾品Mignon de Bijoux，以及日本人氣插畫家商品、熱門肖像Q-LiA 「Bonbon Drop Seal」晶彩貼紙、ESTHER BUNNY（艾絲樂小兔）等。

▲▼OPEN將與4位本土創作者，推出超萌限量合作商品。（圖／業者提供）

更考量本土消費者的生活習慣與風格偏好，精心挑選適合在地日常使用的生活雜貨，為開幕精選8位本土備受矚目的創作者，並以「根植在地日常的藝術與生活融合」為主題展開，其中OPEN將與4位本土創作者，推出超萌限量合作商品，將在地文化與LOFT趣味生活提案結合，全台首賣。

▲全台首間「LOFT SELECT複合店」8月1日開幕。（圖／業者提供）

全台首間「LOFT SELECT複合店」將於8月1日在高雄夢時代一門市正式開幕，自8月1日起至8月5日也舉辦限定優惠活動，uniopen會員凡於「LOFT SELECT複合店」內，消費滿500元以上享有加贈OPENPOINT 50點的好康。

●「Mia C’bon Dream Plaza店」貓町市集

▲「Mia C’bon Dream Plaza店」攜手國內插畫家吳忠錩，打造5隻擬人化貓咪角色。（圖／業者提供）

台北信義核心區近來最矚目的莫過於全新生活商場「DREAM PLAZA」開幕，集結購物、餐飲、藝術、美學於一體。其中頂級超市品牌Mia C’bon，開設升級版「Mia C’bon Dream Plaza店」，賣場面積200坪，融入跨界藝術、空間升級、商品進化與多元餐飲體驗，展現品牌質感生活新樣貌。

▲「Mia C’bon Dream Plaza店」攜手插畫家吳忠錩，打造5隻貓咪角色，成為沉浸式購物體驗的重要導覽角色。（圖／業者提供）

「Mia C’bon Dream Plaza店」還攜手國內知名插畫家吳忠錩，以其溫潤細膩的筆觸，描繪出台灣在地文化與動物角色的奇幻交融，構建出5隻擬人化貓咪角色，每隻高達150公分，穿梭於店內各區域，成為沉浸式購物體驗的重要導覽角色。

▲▼同時館內還有專屬「貓町市集伴手禮專區」。（圖／業者提供）

同時設立館內專屬「貓町市集伴手禮專區」，推出貓咪主題鐵盒餅乾、購物袋、飾品、明信片米等極具收藏價值的文創商品，結合插畫與台灣元素，打造具藝術溫度的生活伴手禮。