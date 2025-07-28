7-11冰美式拿鐵買1送1、全家2杯55折！超商周一限定咖啡優惠

▲7-11電子票券冰咖啡買1送1、門市兩杯99元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周一喝杯咖啡提神，超商紛紛祭出多重優惠！7-11在「LINE禮物」電子票券推出多組冰咖啡2杯5折，相當於買1送1；而在門市及APP也有「周一限定2杯99元」優惠。全家APP隨買跨店取也有周一限時2杯55折起，相當於10元多一杯。

★7-ELEVEN

●LINE禮物電子票券

特大杯冰濃萃美式，買1送1（原價65元／杯，特價33元／杯）⭢購買連結。

大杯冰特選拿鐵，買1送1（原價80元／杯，特價40元／杯）⭢購買連結。

大杯冰特選美式，買1送1（原價65元／杯，特價33元／杯）⭢購買連結。

大杯冰精品拿鐵，買1送1（原價110元／杯，特價55元／杯）⭢購買連結。

大杯冰精品美式，買1送1（原價100元／杯，特價50元／杯）⭢購買連結。

琥珀小葉奶茶，買1送1（原價60元／杯，特價30元／杯）⭢購買連結。

大杯冰精品馥芮白咖啡，買1送1（原價120元／杯，特價60元／杯）⭢購買連結。

●7-11周一限定優惠

7-11周一限定，在門市、OPENPOINT APP推出咖啡優惠「兩杯99元」，最低55折起，適合上班族自己喝或跟同事合購。

特大杯濃萃美式（原價65元）、特大杯濃萃拿鐵（原價75元），任選2杯99元。

特大杯厚乳拿鐵（原價85元），不限冰熱任選2杯99元。

中杯精品美式（原價80元）、中杯精品拿鐵（原價90元），任選2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至7月31日，在OPENPOINT APP行動隨時取推出「CITY城市補給」活動，多杯組合價520元。

大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵，12杯520元。

大杯燕麥拿鐵，10杯520元。

青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅，任選13杯520元。

香鑽水果茶，11杯520元。

黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，13杯520元。

風味系列指定熱飲，12杯520元。（風味系列包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶）

▼7-11在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY城市補給」多杯組合價520元。（圖／業者提供）

★全家

全家在7月28日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至8月31日。

大杯特濃美式，兩杯65元，6折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

▼全家周一限定咖啡兩杯55折起。（圖／業者提供）

另外，Let’s Café精選12款話題飲品，即日起至9月2日，推出「單杯39元」暑期優惠價，包含：Let’s Café緞金龍金高拿鐵、草莓白巧可可、經典摩卡拿鐵、椰棗蜜拿鐵與椰棗蜜牛奶共5款咖啡飲品。

還有Let’s Tea共7款茶飲：夏芒粉角青茶、桃粿仙女紅茶、荔枝貴妃紅茶、寒天甘蔗檸檬、燒燒仙草、花生圓圓醇奶、杏仁國寶奶茶。

★萊爾富

萊爾富門市、APP都有咖啡優惠，即日起至7月29日，門市推出大杯蜂蜜美式、大杯蜂蜜拿鐵，都是買1送1。

●門市優惠

萊爾富門市即日起至8月12日，多項咖啡、飲品「買1送1」：

中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1（原價60元，特價30元）。

大杯特濃美式，買1送1（原價55元，特價28元）。

大杯特濃拿鐵，買1送1（原價65元，特價33元）。

特大杯美式，買1送1（原價60元，特價30元）。

特大杯拿鐵，買1送1（原價70元，特價35元）。

特大杯珍珠奶茶（泰式／鴛鴦／波霸黑糖）買1送1（原價79元，特價40元）。

特大杯茶系列（四季春青茶／紅玉紅茶）買1送1（原價45元、特價23元）。

特大杯冰紅茶拿鐵，買1送1（原價65元、特價33元）。

特大杯冰泰式奶茶，買1送1（原價60元、特價30元）。

特大杯冰氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨），買1送1（原價80元，特價40元）。

●Hi-Life APP優惠

萊爾富即日起至8月12日，Hi-Life VIP APP專屬獨享「整買零取」Hi café買30送30優惠，兌換期限至2026年6月12日。

中杯特濃美式，買30送30。

中杯特濃拿鐵，買30送30。

▼萊爾富APP推出咖啡買30送30優惠。（圖／業者提供）