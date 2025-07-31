川普對等關稅8／1開徵！　各國最新稅率一次看

▲川普重返白宮後再度掀起全球關稅風暴。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後再度掀起全球關稅風暴，不僅對中國出手，連美國盟友也無一倖免，甚至提出最高達50%的懲罰性稅率。這場近代史罕見的貿易戰，不只是為了重塑全球貿易秩序、強化美國製造，也是川普向海外企業施壓的戰略手段，期望將供應鏈遷回本土。

根據白宮公布政策，自8月1日起，包括加拿大、墨西哥、南韓、泰國與巴西在內的約20個國家，若未能在最後期限前達成雙邊貿易協議，出口美國商品將面臨大幅加稅。其中，巴西面臨的50%關稅為目前最高，川普甚至在公開信中強烈譴責該國政府對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）處理不當，將此視為貿易制裁的導火線。

亞洲部分國家搶先簽約 菲律賓、印尼率先鬆綁障礙

面對川普「90天內簽90個協議」的目標，目前僅有少數國家達成初步協議。川普日前與日本首相石破茂宣布，雙方協議將對美國自日進口商品課徵15%關稅，遠低於原先提議的25%對等稅率。此消息一出，豐田（Toyota）與本田（Honda）等日系車廠股價在東京股市齊揚，漲幅達雙位數；作為交換，日本也承諾將在美國投資5500億美元（約新台幣18兆元）。

除了日本，川普也與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）達成協議，關稅維持在19%，略低於原本預告的20%。印尼則從原訂32%關稅大幅調降至19%，並承諾取消幾乎所有對美國商品的貿易障礙。

值得一提的是，川普政府已宣布，若上述國家的出口產品含有來自中國或俄羅斯的原料，將額外加課懲罰性關稅。

對中談判延至8月12日 關鍵在稀土與高科技

目前美國與中國的談判雖仍持續進行，但進展緩慢。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，原訂8月12日的協商截止日可能會延後，以爭取更多磋商時間。美中預計下週會於瑞典再度舉行新一輪談判，川普也透露，自己有可能親自訪中，為雙方關係注入穩定力量。

根據今年6月所達成的初步協議，中國已同意放寬部分稀土出口限制，而美國則把對中國商品的懲罰性關稅從145%調降至30%，為期90天；中國也同步把對美關稅降至10%。這段「寬限期」讓企業爭相出貨，暫時提振中國出口與製造業，但未來是否再度升溫，仍充滿變數。

未簽協議國家面臨更高稅率 川普：報復就加碼

川普先前透過「真實社群」（Truth Social）發布多封致各國政府的通知信，列出未達成協議的國家將面臨的懲罰性關稅：泰國與柬埔寨36%、緬甸與寮國40%、孟加拉與塞爾維亞35%、波士尼亞與赫塞哥維納聯邦（Bosnia and Herzegovina）30%、南非30%，哈薩克、馬來西亞與突尼西亞為25%。

川普警告，若這些國家採取任何報復性關稅，美方將進一步加碼。他強調，這些關稅與特定產業徵稅（如鋼鋁稅）是分開處理，另有獨立時程。

關稅陰影下的經濟前景 專家預測亞洲成長將受拖累

即便部分國家成功協商降低稅率，整體市場對川普政府的不確定性仍籠罩。亞洲開發銀行（Asian Development Bank）最新預測，2025年亞太開發中經濟體的成長將下修至4.7%，2026年為4.6%。另一家智庫AMRO預估2025年東南亞成長僅3.8%，明年恐進一步下滑至3.6%。

AMRO首席經濟學家賀棟（Dong He）指出，若關稅適用產品進一步擴大，將嚴重干擾貿易活動，削弱企業投資意願。他強調，「關稅的不確定性與全球供應鏈的地緣政治風險，是接下來區域經濟面臨的最大挑戰。」