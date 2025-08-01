趙少康稱「關稅32％」慘翻車　卓冠廷：卡在東非的時空裂縫嗎？

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中廣前董事長趙少康在大罷免投票前指出，台灣關稅維持在32％，不料，美國政府今（1日）公布對等關稅政策各國最新的稅率，台灣現階段取得的「暫時性」稅率是20％。對此，民進黨新北市議員卓冠廷開酸，趙少康是卡在東非的時空裂縫嗎？

卓冠廷表示，台灣暫時性關稅20％，在還未公布任何對美國開放市場、對美國投資的條件下，就已經比起4月時的32％大減12%關稅，他要給談判團隊一個讚。

卓冠廷進一步說明，更白話文一點的說法，就是美國沒公布任何條件就先砍12%，接下來，有機會從20%再往下談，他期盼繼續談，繼續降。

至於藍白接連痛批政府談判失利，卓冠廷則說，他不知道國民黨跟民眾黨有什麼好罵的，趙少康幾天前還在講32%，難道是卡在東非的時空裂縫嗎？卓冠廷再度呼籲，大家真的要一起給行政院副院長鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮，以及整個談判團隊一個讚。

此外，針對藍白認為政府談判失利的部分，民進黨立委王定宇指出，目前中國的暫時性關稅是55%，比台灣的暫時性關稅20%，還要高出35％，他直言，藍白批評的基礎應該一致，如果硬要說台美是「馬關條約」，可能被諷刺到的是中國。

▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇辦公室提供）