1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

▲川普政府正式宣布對台灣課徵20%關稅。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

總統賴清德指出，美對台關稅只是暫時課徵20%，後續仍有可能進一步下降。對此有網友直呼，原本美國宣布對巴西課徵50%關稅，結果最新白宮清單大逆轉一口降到10%，讓PTT瞬間炸鍋「川普一直都是欺善怕惡阿」。儘管巴西稅率為10%，不過川普7月底時有簽署一份行政命令，針對巴西過半輸美產品加徵40%關稅。

川普日前致函給巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布要課50%關稅，但排除巴西出口美國的主要產品，包括商用飛機、能源產品和柳橙汁。

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根據外媒報導，川普針對拉丁美洲最大經濟體採取報復行動，與其極右派盟友波索納洛在巴西遭指控並受審有關。川普近期屢次批評巴西政府對波索納洛的司法行動為「獵巫」。

巴西總統魯拉則強硬回擊，「如果川普想打政治戰，我們就當成政治戰來打，如果他想談貿易，我們就坐下來談，但你不能把所有事情混為一談。」川普則隔空回應，「沒關係，他真的不必跟美國做生意，這對我來說沒問題。」

有網友在PTT提到，然而根據最新白宮公布關稅清單中，對巴西稅率竟由50%一口氣大降至10%，反觀台灣則是暫時性20%關稅。

網友則炸鍋直呼，「川普一直都是欺善怕惡阿」、「反觀有些人，急著向川普輸誠」、「日韓怎麼不硬起來，送幾千億美元是盤子嗎」、「本來就是要捍衛自己的權益」、「欺軟怕硬，台灣就是最軟的那種」、「台灣敢不敢也反悔」、「TACO終究還是欺善怕惡，看巴西這麼硬他就軟了」。

還有人直言，「咖啡豆的反擊」、「美國人會喝不起咖啡，內部不暴動才怪」、「關稅課下去，你美國豆商還要不要玩啊」。

根據外媒報導，雖然巴西在白宮公布的清單上對等關稅為10%，和最初4月2日公布的一致，但川普在7月30日另外簽署了一份行政命令，對巴西過半輸美產品加徵40%關稅，總稅率合計最高達50%。

▼美國最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）