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賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（1日）大動作召開記者會說明台美關稅談判進度，強調當前20％關稅為「暫時性」稅率，後續根據談判結果，可望還有調降空間。針對「暫時性」稅率的說法，民眾黨立法院黨團主任陳智菡開轟，這是台灣發展的重要關鍵時刻，總統卻想輕描淡寫糊弄過去，到底是要鴕鳥到什麼時候？

陳智菡表示，726大罷免大失敗，賴清德總統當時發臉書說，沒有成功的一方，也沒有失敗的一方，今日對美關稅被公布後，賴清德則召開記者會說，「不宜貿然定義成功與失敗」，讓她不禁痛批，如此虛無飄渺的言論，對所有人民來說，今天的記者會也介於有開與沒開之間。

陳智菡質疑，面對產業的劇烈衝擊、勞工關心的權益保障，究竟賴總統口中的「暫時性稅率」要暫到何時？現在要如何因應？台灣讓渡了哪些條件？除了高關稅與已經高達10%以上的匯率升幅，未來還要付多少代價？

陳智菡感慨，賴總統在記者會上，總是掛著淺淺的微笑繼續打著太極，還一派輕鬆地說，接下來的談判要持續深化台美經貿、建立台美在科技多元領域合作，她不解，對於台灣被美國當作提款機，人民居然看不到總統的立場與底線。

此外，陳智菡認為，從談判還沒開始時，民進黨政府就「未戰先軟」，戰略錯誤單方面示好，預先透支國家戰略籌碼，先宣示未來國防預算達GDP3%以上，再送上台積電擴大對美投資。

陳智菡指出，4月初公布台灣「對等關稅」為32%後，賴清德總統加碼宣布台灣要擴大對美國採購農、工、石油、天然氣、軍備等產品，還派總統府秘書長潘孟安遠赴阿拉斯加洽談能源採購，等於是在未獲任何對等保障前，就急著輸誠、釋出重大利益，嚴重削弱我方談判籌碼。

陳智菡強調，談判過程各種黑箱壟罩，政府擺爛不做衝擊評估，使國人與產業根本無法提前佈署，只能被迫承受硬衝擊，賴卓體制將民意拒於門外、將立法院視為畏途，值此國家關鍵時刻，政府不思集結眾人智慧應對，還耗費精力搞罷免鬥爭，只想聯手壟斷權力。

面對今日公布的20％的稅率門檻，陳智菡開嗆，4個月前賴總統宣稱，「一定會談的比競爭對手好」、「從0%開始談」，4個月後自打臉，卻還在嘴硬是「暫時性稅率」、「還沒談完」，她只想問賴總統、卓院長，到底是要鴕鳥到什麼時候？

陳智菡說，台灣關稅高於主要競爭國，背後恐怕還藏著數千億的投資及採購，以及高度開放國內市場，這是台灣發展的重要關鍵時刻，人心惶惶之際，總統卻想輕描淡寫想呼攏過去。

最後，陳智菡表示，今日總統府發言人在記者會尾聲時說，「總統還有重要行程」，接著賴清德就直接離場，但她實在想不到，總統現在還有什麼比因應關稅更重要的行程，難道又要去與公民討論823惡罷策略？套句總統的名言，這樣的總統，人民不宜貿然定義是「有或者沒有」。

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