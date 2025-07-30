快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

▲高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到西南氣流強烈影響，中央氣象署今（30）日針對高雄山區提升為「超大豪雨特報」，山區也傳出不少災情。由於山區累積雨量迅速增加，根據水土保持署資訊，那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，有致災之虞，高雄市政府宣布，該6個行政區明（31）日停止上班、停止上課。

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▲西南氣流豪雨強襲！高雄宣布「6行政區」停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據統計，多納林道氣象站（茂林區）過去24小時累積雨量已達555毫米，溪南氣象站（桃源區）達443毫米，大津氣象站（六龜區）達371毫米。六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等山區列為土石流或大規模崩塌警戒區，恐有致災之虞。

受到連日豪雨影響，今日山區災情頻傳，六龜區寶來高133線0k+500道路發生土石流，道路遭阻斷，另外，台20線99K桃源復興路段荖濃溪水溢淹路面，同樣也無法通行。

而桃源區拉芙蘭部落教會上方也發生土石流，族人自主堆沙包自救，茂林區萬山派出所旁也有相思樹傾倒，造成電桿斷裂，導致萬山及多納部分家戶停電，茂林區情人谷聯絡道路也遇溪水暴漲，進出兩側已全面封鎖。

▲▼高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁今上午前往六龜區，視察六津橋、高133線0K+500處道路搶通及側溝清疏情形，並了解道路防災整備進度。他強調，市府將持續以民眾安全為最高原則，全力因應氣候風險。

他指出，扇平山莊通往不老溫泉路段，遇豪雨易有土石流風險，因此市府已於28日晚間10時前完成高風險區域居民撤離作業，確保生命安全。

此外，陳其邁也準備飲品慰勞現場搶修與巡查人員，感謝他們的辛勞。他表示，後續面對道路修復與安全通行需求，已盼請交通部公路總局在兼顧作業人員與民眾安全前提下，加速搶修施工，並與市府密切協調，共同守護山區居民的安全與通行權益。

陳其邁也提醒市民朋友，今日白天山區仍有強降雨，務必嚴防落石、土石流等災情。