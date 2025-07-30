　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

▲▼高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到西南氣流強烈影響，中央氣象署今（30）日針對高雄山區提升為「超大豪雨特報」，山區也傳出不少災情。由於山區累積雨量迅速增加，根據水土保持署資訊，那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，有致災之虞，高雄市政府宣布，該6個行政區明（31）日停止上班、停止上課。

▲▼快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布「6行政區」停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西南氣流豪雨強襲！高雄宣布「6行政區」停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據統計，多納林道氣象站（茂林區）過去24小時累積雨量已達555毫米，溪南氣象站（桃源區）達443毫米，大津氣象站（六龜區）達371毫米。六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等山區列為土石流或大規模崩塌警戒區，恐有致災之虞。

受到連日豪雨影響，今日山區災情頻傳，六龜區寶來高133線0k+500道路發生土石流，道路遭阻斷，另外，台20線99K桃源復興路段荖濃溪水溢淹路面，同樣也無法通行。

而桃源區拉芙蘭部落教會上方也發生土石流，族人自主堆沙包自救，茂林區萬山派出所旁也有相思樹傾倒，造成電桿斷裂，導致萬山及多納部分家戶停電，茂林區情人谷聯絡道路也遇溪水暴漲，進出兩側已全面封鎖。

▲▼高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄山區暴雨釀災，陳其邁前往視察 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁今上午前往六龜區，視察六津橋、高133線0K+500處道路搶通及側溝清疏情形，並了解道路防災整備進度。他強調，市府將持續以民眾安全為最高原則，全力因應氣候風險。

他指出，扇平山莊通往不老溫泉路段，遇豪雨易有土石流風險，因此市府已於28日晚間10時前完成高風險區域居民撤離作業，確保生命安全。

此外，陳其邁也準備飲品慰勞現場搶修與巡查人員，感謝他們的辛勞。他表示，後續面對道路修復與安全通行需求，已盼請交通部公路總局在兼顧作業人員與民眾安全前提下，加速搶修施工，並與市府密切協調，共同守護山區居民的安全與通行權益。

陳其邁也提醒市民朋友，今日白天山區仍有強降雨，務必嚴防落石、土石流等災情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豪雨狂炸　全台明停班停課一覽
快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看
阿湯哥新歡是班艾佛列克前未婚妻　街頭十指緊扣
快訊／家寧遭起訴後首發聲！
快訊／嘉義縣宣布「6鄉」明日停班課
快訊／家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！
中國匿蹤戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方「毫不知情」掀熱議
吳宗憲證實聯繫上芽芽：讓我先緘默一下！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

直擊／濱崎步睽違17年終於來台！　46歲美成這樣...機場直接暴動

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

挑不出一根刺的「無廢色眼影」！新手輕鬆疊也可以打造絕美眼妝

1個月前才宣布與珉雅結婚！溫朱莞突捲「劈腿封口費」風波急澄清

永豐金證券總經理交接　蘇威嘉上任履新

快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看

Formosa 7s青少年錦標賽5國齊聚　打造亞洲足球交流新高地

快訊／家寧遭起訴後發聲明了！喊冤「本人深感遺憾」再扯Andy劈腿

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

生活熱門新聞

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

破8成台男精蟲無力　1習慣成「殺精」元凶

預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

更多熱門

相關新聞

1歲童傷痕不斷　家長退托仍被收近萬學費

1歲童傷痕不斷　家長退托仍被收近萬學費

高雄一位家長在網路爆料指出，1歲多的女兒就讀高雄市鳳山區某私立托嬰中心期間，多次發現孩子身上出現不明瘀青及咬痕，中心卻始終以「未注意」草草帶過。該家長原定8月1日要將孩子改送去公托，未料近日跟機構告知後，卻被以「未提早14天」為由，仍要收取8月將近萬元學費，這讓家長氣炸痛訴完全不合理。

丹娜絲颱風災損抵稅　申報期從1個月延長至6個月

丹娜絲颱風災損抵稅　申報期從1個月延長至6個月

翁章梁視察校園災情　拼開學前復原

翁章梁視察校園災情　拼開學前復原

阿里山林鐵本線明暫停　支線下午1時起恢復

阿里山林鐵本線明暫停　支線下午1時起恢復

賴清德成立雲嘉南前進指揮所　命黨公職齊心救災

賴清德成立雲嘉南前進指揮所　命黨公職齊心救災

關鍵字：

豪雨山區災情高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面