世青跆拳道　嘉義縣永慶高中陳彥蓉奪金牌

▲永慶高中陳彥蓉摘2025年世界暨亞洲青少年跆拳道錦標賽金牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶高中體育班學生陳彥蓉同學參加「114年度潛力運動選手暨2025亞洲青少年、青年暨世界青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽」，勇奪青少女51公斤級冠軍，順利入選國家代表隊，取得國手資格，將代表中華台北出征世界級賽事。

2025亞洲青少年跆拳道錦標賽為亞洲區高強度的國際競技賽事，在馬來西亞古晉盛大舉行，陳彥蓉代表中華台北出戰女子51公斤級項目，在多場激戰中連續獲勝，最終成功奪下金牌，站上冠軍頒獎台。

陳彥蓉是跆拳道世家子弟，目前就讀嘉義縣永慶高中，除了家庭支持，也落實基礎訓練，在教練指導下穩定成長，此次賽場表現展現成熟技術，靈活運用戰術，充分展現多年訓練成果。

指導教練林宜青指出，彥蓉擁有紮實基本功，臨場表現從容不迫，面對高壓情境仍能有效化解，讓對手難以突破。長期累積的實戰經驗與穩定心理素質讓她在國內選拔或國際競技中展現高水準競技表現。

陳彥蓉表示，感謝父親陳世凱與教練林宜青在技術與心理上的指導與支持，也感謝學校永慶高中、嘉邑城隍廟等社會單位長期提供資源協助與後勤照護，奠定奪牌基礎。

嘉義縣長翁章梁第一時間得知捷報後深受感動，指示學校及教育處公開表揚陳彥蓉同學的傑出表現，期勉嘉義縣更多優秀選手能接續陳彥蓉的腳步，站穩全國、放眼國際，為嘉義爭取更高榮耀。