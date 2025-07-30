嘉義老家被淹！公公「腳泡水裡」卻睡著了　網驚嘆：超淡定

▲家被水淹了，情緒仍超穩定。（圖／翻攝自「芸端文教-詹芸國文」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

受西南氣流豪雨影響，南台灣日前暴雨成災，嘉義縣災情慘重。知名網紅國文老師詹芸28日在臉書分享，住在嘉義朴子的公公，家裡一樓水淹到小腿高，仍淡定地坐著打瞌睡，讓她忍不住笑說，「人不能向命運低頭。」

粉專「芸端文教-詹芸國文」日前PO出照片，笑說「我的公公是我的偶像，面對人生的風雨他毫不在乎，包含這一次的嘉義大水，他讓我明白該睡的還是要睡，人不能向命運低頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天，她也向廣大網友喊話，「我想問嘉義朴子有專門做防水閘門的嗎？歡迎自薦，媳婦要來幫忙了。」

對此，網友們紛紛回應，「這一次很多人說防水閘門沒用，水是從廁所、地板排水孔冒出來的，這些都相通」、「好淡定」、「真的是厲害，希望水快點退，辛苦了」、「是位可以在野地生存的男人」、「天啊！怎麼能這麼平靜」、「活得通透」。

另外，不少人也熱心提醒，腳要抬高，不要泡水太久。對此，詹芸表示，「有的，只是公公當時睡著了。」

．本文由「芸端文教-詹芸國文」授權引用。

►海嘯「為何會先到台東？」 北部卻比較晚！粉專解答

►海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去 網友洗版

►夏威夷警戒！曝海邊景象「第一次看到」 部落客：卡在朋友家了